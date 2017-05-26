У здания мэрии в Бишкеке проходит митинг за спасение зеленых насаждений.

На акцию пришли около 20 человек. Они держат плакаты с лозунгами «Не хотим дорогу у нашего порога!», «Жители Душанбинки против вырубки деревьев!», «Как жить, если нечем дышать?!», «Хватит уничтожать деревья!».

За соблюдением общественного порядка следят сотрудники милиции.

Во время выступления участников акции завели машину-водовоз, которая своим гулом мешала слушать и говорить. После возмущения по этому поводу и требования к вице-мэру Эркину Исакову прекратить подобное двигатель машины заглушили.