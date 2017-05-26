В ДУМК определились с датой орозо

Первый день начала орозо — 27 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По их данным, пост начнется в ночь на 27 мая (с 3.16).

Священный месяц рамазан — время обязательного для мусульман поста — орозо, который является одним из пяти основ веры (столпов ислама).

Во время поста мусульмане в дневное время воздерживаются от приема пищи, воды и интимной близости. Длительность орозо составляет 29–30 дней, в зависимости от продолжительности лунного месяца. Пост начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца.