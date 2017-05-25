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Общество

Террористическая активность растет в Афганистане на границе с Таджикистаном

Террористическая активность растет в Афганистане на границе с Таджикистаном. Об этом сообщил сегодня на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы» советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ Игорь Панарин.

По его словам, ОДКБ — состоявшаяся организация, и Кыргызстан сыграл немаловажную в этом становлении роль.

Но несмотря на активную работу ОДКБ, террористическая угроза растет.

Он привел статистику терактов в 29 странах мира. Больше всего их произвели в Афганистане — 55.

«В прошлом году произошло 249 терактов. По состоянию на 23 мая 2017-го зафиксировано 142 теракта», — отметил Игорь Панарин.

«Обеспокоенность вызывает то, что рост происходит на границах с Таджикистаном. В прошлом году произошло 96 терактов вдоль границ ОДКБ. На самой же территории ОДКБ было восемь терактов. В этом году террористы произвели уже четыре атаки», — пояснил Игорь Панарин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52693/
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