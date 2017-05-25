Суд по делу бывшего владельца издания «Вечерний Бишкек» отложен

Судебный процесс по делу экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима отложен. Первое заседание назначено на 5 июня.

Слушания проходят в Свердловском районном суде Бишкека, председательствует судья Санжар Чотонов. Второй адвокат Александра Кима Тимур Султанов ходатайствовал о переносе, так как только вступил в дело и еще не успел ознакомиться с материалами и документами.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями обвиняет Александра Кима в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации и растрате.

Нынешний руководитель «Вечерки» Александр Рябушкин, в свою очередь, требует у Александра Кима вернуть 27 миллионов сомов якобы незаконно полученных дивидендов.

Сам Александр Ким утверждает, что дело носит политический характер, а претензии Рябушкина безосновательны.