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Общество

В Чуйской области прошел фестиваль еды «Кыргызский вкус»

В селе Жаны-Жер Чуйской области прошел фестиваль еды «Кыргызский вкус». Об этом ИА «24.kg» сообщила егоорганизатор Турсун Омуралиева.

«Первый фестиваль органического животноводства и национальной еды прошел в профессиональном лицее № 43. Его цель — возрождение и продвижение органического животноводства и национальной еды через объединение научных, инновационных и традиционных знаний и практик в области аграрной и пищевой отрасли», — рассказала Турсун Омуралиева.

В фестивале участвовали около 200 человек, организаторами выступили ученики и учителя лицея.


«Таким образом, мы хотим научить наших студентов сельскому хозяйству и работе с туристами, чтобы они могли показать им нашу культуру, традиции и национальную еду. Мероприятие сопровождалось открытием учебных станций для подготовки работников сельского хозяйства и туризма в сельской местности. Прошли мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и их дегустация», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52522/
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