Сет Фери: В Кыргызстане я снимаюсь в кино, в США такого бы никогда не произошло

Американец Сет Фери приехал в Кыргызстан восемь лет назад в поисках спокойствия. Сначала он работал в Корпусе мира, руководил административными процессами организации. В течение следующих трех лет возглавлял представительство в Кыргызстане.

После ухода из Корпуса мира в 2013 году он решил остаться в республике и заняться непривычным ему делом — преподавать в Американском университете в Центральной Азии.

Я всегда считал, что преподавание — это тяжелый труд. Так и есть. Сет Фери

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— С того самого момента, когда я вышел из аэропорта, я чувствовал себя комфортно. Все казалось знакомым, даже в 4.00, в темноте, по дороге в город. Это было первым, что меня удивило.

Во-вторых, меня удивило, что азиаты говорят по-русски. Прожив несколько лет в Азии в юности, я был сбит с толку, видя вывески на русском языке и слушая людей, которые выглядели как азиаты, но говорили по-русски. Этот контраст до сих пор является для меня одной из причин, почему мне здесь нравится.

Фото из личного архива. Азиаты, говорящие по-русски, сбили Сета Фери с толку.

Третьим сюрпризом для меня стало предложение поучаствовать в съемках местных фильмов. Сначала я дублировал один из голосов для фильма «Салам, Нью-Йорк». Затем у меня была очень маленькая роль в фильме «Герой моей девушки». Теперь я в течение 5 секунд играю роль американского тюремного надзирателя в «Добро пожаловать в Кыргызстан». Это невероятно. Этого никогда не произошло бы со мной в Силиконовой долине. Но настоящей наградой для меня стала возможность наблюдать развитие индустрии развлечений в Кыргызстане и рост количества фильмов, снятых на местных языках.

Фото из личного архива. Сет Фери в роли охранника тюрьмы.

— Похож ли Бишкек на ваш родной город?

— Нет. Я жил и работал в Силиконовой долине почти 30 лет. Она раскинулась вокруг залива Сан-Франциско. В домах есть бассейны. Там десятки отдельных городов, которые сливаются воедино. Без автомобиля там не обойтись. У главного ее города Сан-Хосе почти не было ночной жизни. По нему не погуляешь.

Хотя есть одно сходство. Люди в Силиконовой долине много работают, и постоянно заметны изменения вокруг тебя. То же самое можно сказать и о Бишкеке. Сет Фери

Я не так много работаю здесь, как дома, для того я и приехал, чтобы сбавить темп, сделать паузу. Но это не так-то просто в Бишкеке. Здесь все время что-то происходит, и есть много возможностей быть полезным для других людей.

Фото из личного архива. Сет Фери приехал в Бишкек, чтобы сделать паузу

— Чего вам особенно не хватает? Есть ли что-то, чего нет в Бишкеке?

— Мне не хватает чистого воздуха. Каждый год у меня кашель. Летом я восстанавливаю здоровье в Италии, и когда мои легкие полностью функционируют, возвращаюсь в Бишкек.

Мне не хватает салата-латука. Я бы очень хотел купить мешок чистого свежего салата-латука и готовить разные салаты. И еще не хватает свежих грибов. Сет Фери

Салат-латук и грибы на рынках рядом с моей квартирой жесткие и старые.

Еще кино. В Силиконовой долине мне нравилось смотреть фильмы со всего мира в местных кинотеатрах. Голоса звучали на языке оригинала, и их сюжет всегда наводил на размышления.

Фото из личного архива. Сету Фери нравится смотреть фильмы в кинотеатрах.

Здесь у нас, англоговорящих, есть возможность иногда смотреть фильмы на английском языке в «Вефа-центре» и «Космопарке». Но там показывают боевики или фантастику, ориентированные на подростков. Но я все равно хожу. Мне нравится смотреть фильмы в настоящих кинотеатрах, даже плохие фильмы.

— Где вы любите бывать в Бишкеке? Чем это место вас прельщает?

— Это что-то между сумасшедшим весельем и толпами людей в парке аттракционов имени Панфилова и тишиной на бульваре Эркиндик с его пинг-понгом, надувными батутами и тихими парковыми скамейками.

Фото из личного архива. В Бишкеке Сету Фери не хватает чистого воздуха.

Мне нравятся многие кофейни и рестораны, которые подают отличные блюда из разных уголков мира.

— Вам нравится кыргызская национальная кухня? Что-то боитесь попробовать?

-Заплетенные кишки (жоргом) непривлекательны для меня. Мне предложили их в Сон-Куле, но я отказался, не смог попробовать. Бараний курдюк — тоже не любимое блюдо. Но я ел глаза барана в первый год жизни здесь. Это большая честь. Спасибо людям из Эмгекчила, из Нарына!

Фото из личного архива. Сет Фери (крайний справа) - любитель кино.

Мне нравятся лагман и лепешки. Ошский или джалал-абадский плов, каракольское ашлям-фу. И практически все из «Супары», особенно шашлык. Кефир и чудесное мороженое Fresco и Tutti Frutti! Оно считается национальной кухней?

— Что вам понравилось и не понравилось больше всего, когда вы лучше узнали местное население?

— В деревнях удивительное гостеприимство. Все были приветливы, вежливы, у всех были безграничные запасы боорсоков, варенья и курута. Еще одна неожиданность для меня — художественные таланты людей, начиная от изготовления шырдаков до игры на самых разнообразных музыкальных инструментах, пения и выступлений на сцене — все те таланты, которых у меня нет.

В Бишкеке удивили международные интересы людей. Большинство людей, которых я знаю, путешествовали, многие из них были в странах, которых я не видел. У всех есть планы продолжить знакомство с миром. Я спорю с таксистами о Путине и Трампе, но мы всегда обмениваемся рукопожатием, когда я прощаюсь.

Фото из личного архива. Сета Фери поразило гостеприимство кыргызского народа.

Что касается того, что не понравилось — курение и плевки на тротуарах.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— Я бы сделал все, что мог, чтобы защитить историю города. Меня приводят в уныние виды того, как исторические здания разрушают и заменяют высокими, современными жилыми домами, которые загораживают вид гор. Я хотел бы создать условия для велосипедистов в городе. Дороги и тротуары улучшаются, но езда на велосипеде по-прежнему слишком опасна для меня. Мне нравятся маршрутки, но я никогда не езжу на них в час пик.