13:36
+29
USD 67.91
EUR 75.72
RUB 1.19
Общество

Кыргызстанца задержали в Пакистане с поддельной визой. Его депортируют

Кыргызстанца, задержанного в Пакистане с поддельной визой, депортируют. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, предварительная договоренность достигнута на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан Эрика Бейшембиева с руководством Федерального агентства по расследованиям (FIA) Пакистана по городу Карачи Мухаммадом Шоиб Ханом.

В ведомстве сообщили, что FIA будет ходатайствовать о смягчении судебного решения в отношении кыргызстанца, ограничившись лишь его депортацией.

Отметим, гражданина Кыргызстана, обучающегося в одном из медресе Пакистана, задержали 14 мая в международном аэропорту Карачи при прохождении пограничного контроля на авиарейс Карачи — Дубай — Бишкек.

По сообщению МИД, возбуждено уголовное дело. Суд назначен на 24 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52304/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Китай ужесточил визовую политику. Кыргызстан ищет пути решения проблемы
Belokon Holdings: Решение суда Кыргызстана не признают в Латвии
В Турции задержаны 22 кыргызстанки, предоставлявшие интимные услуги
Неделя-24: что вы могли пропустить
Главы МИД Кыргызстана и Китая обсудили вопрос выдачи кыргызстанцам китайских виз
Кыргызстан оплатил все взносы в бюджеты ООН
МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
Посольство в России отреагировало на информацию об останках кыргызстанцев
МИД Кыргызстана не комментирует розыск заказчика теракта в Петербурге
Ежегодно из России в Кыргызстан приходит 200 единиц «груза 200»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
В&nbsp;ДУМК назвали примерную дату начала орозо В ДУМК назвали примерную дату начала орозо
Бизнес
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Открыты 3 новых магазина О!Store в&nbsp;городах Талас, Джалал-Абад и&nbsp;Ош Открыты 3 новых магазина О!Store в городах Талас, Джалал-Абад и Ош
Специалист MegaCom награжден за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие кыргызского языка Специалист MegaCom награжден за вклад в развитие кыргызского языка
Темир Сариев: Жарче солнца на&nbsp;Земле&nbsp;&mdash; материнская любовь Темир Сариев: Жарче солнца на Земле — материнская любовь