Кыргызстанца задержали в Пакистане с поддельной визой. Его депортируют

Кыргызстанца, задержанного в Пакистане с поддельной визой, депортируют. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, предварительная договоренность достигнута на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан Эрика Бейшембиева с руководством Федерального агентства по расследованиям (FIA) Пакистана по городу Карачи Мухаммадом Шоиб Ханом.

В ведомстве сообщили, что FIA будет ходатайствовать о смягчении судебного решения в отношении кыргызстанца, ограничившись лишь его депортацией.

Отметим, гражданина Кыргызстана, обучающегося в одном из медресе Пакистана, задержали 14 мая в международном аэропорту Карачи при прохождении пограничного контроля на авиарейс Карачи — Дубай — Бишкек.

По сообщению МИД, возбуждено уголовное дело. Суд назначен на 24 мая.