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Общество

Год нравственности и воспитания. Министр культуры отчитался за пять месяцев

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание с участием министра культуры Тугелбая Казакова по исполнению плана мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, мероприятия в рамках плана реализуются своевременно: из 32 пунктов полностью выполнены семь, остальные будут исполнены по плану.

Тугелбай Казаков отметил, что активное участие в проведении мероприятий принимают представители гражданского общества и общественных объединений.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что со стороны правительства решен вопрос финансирования мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52187/
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