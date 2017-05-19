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Общество

С начала года зафиксировано 10 тысяч нарушений паспортного режима

С начала года за нарушение паспортного режима составлено свыше 10 тысяч протоколов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления общественной безопасности ГУВД города Бишкека Талант Иманкадыров.

Представители столичного ГУВД уточнили, что на кыргызстанцев составлено чуть больше девяти тысяч протоколов, на иностранных граждан — 859, на должностных лиц — 6. Также рассмотрено 6 тысяч 395 заявлений, раскрыто 584 преступления, взыскано штрафов на сумму 5 миллионов 222 тысячи 360 сомов.

Согласно информации ведомства, участковыми рассмотрено 29 тысяч 664 материала по административным правонарушениям, нарушители оштрафованы на сумму 541 тысяча 170 сомов, взыскано 444 тысячи 550 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52153/
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