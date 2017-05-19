С начала года зафиксировано 10 тысяч нарушений паспортного режима

С начала года за нарушение паспортного режима составлено свыше 10 тысяч протоколов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления общественной безопасности ГУВД города Бишкека Талант Иманкадыров.

Представители столичного ГУВД уточнили, что на кыргызстанцев составлено чуть больше девяти тысяч протоколов, на иностранных граждан — 859, на должностных лиц — 6. Также рассмотрено 6 тысяч 395 заявлений, раскрыто 584 преступления, взыскано штрафов на сумму 5 миллионов 222 тысячи 360 сомов.

Согласно информации ведомства, участковыми рассмотрено 29 тысяч 664 материала по административным правонарушениям, нарушители оштрафованы на сумму 541 тысяча 170 сомов, взыскано 444 тысячи 550 сомов.