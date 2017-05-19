В Бишкеке запустили приложение «Ваш участковый на карте 2ГИС»

В Бишкеке начало действовать приложение «Ваш участковый на карте 2ГИС». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления общественной безопасности ГУВД города Бишкека Талант Иманкадыров.

По его словам, для легкости поиска своего участкового в справочнике городского информационного сервиса 2ГИС размещены адреса всех пунктов милиции, в том числе отделов и управлений милиции.

В столице функционируют семь городских отделов милиции (ГОМ) и 75 участковых пунктов милиции, из них 49 контейнеров. Каждый пункт оснащен связью, мебелью и оборудован камерами предварительного задержания.

По словам Таланта Иманкадырова, раньше, чтобы попасть на прием к участковому, приходилось ехать в другую часть города или напрямую в управление милиции. Сейчас же жители получают помощь по месту проживания. И одним из преимуществ таких пунктов является то, что теперь участковые находят время для профилактических бесед с жителями своих районов на местах.

Уточняется, что все пункты милиции работают с 9.00 до 22.00.

«С 12.00 до 17.00 участковый совершает обход административного участка и занимается входящей корреспонденцией. С 17.00 до 22.00 проводится прием граждан», — рассказал Талант Иманкадыров.