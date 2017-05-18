Партии «Онугуу-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Ата Журт» нарушают правила агитации в Джалал-Абаде. Об этом ИА «24.kg" со ссылкой на Джалал-Абадскую областную избирательную комиссию сообщили в ЦИК Кыргызстана.

По данным комиссии, всем трем политическим организациям вынесено предупреждение за нарушение правил размещения агитационных материалов. Участникам местных выборов рекомендовано убрать агитационные плакаты в течение трех дней с фонарных столбов и заборов частных домов.

14 апреля 2017 года президент страны подписал указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша. Его депутаты так и не смогли выбрать мэра Джала-Абада.

28 мая здесь состоятся повторные выборы в городской кенеш. На 31 мандат в местном городском кенеше претендуют партии «Ата Журт», СДПК, «Мекеним Кыргызстан», Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Республика» и «Бутун Кыргызстан».