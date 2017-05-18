Страхование жилья. Чтобы не остаться без крыши над головой

Главу Государственной страховой организации Бакыта Жумашева, проработавшего чуть более года, все-таки уволили. Предшествовала тому критика премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

«Вы застраховали всего 10 тысяч 800 домов. За это время могли бы 100 тысяч застраховать, даже если ходили бы пешком. Вы ничего не делаете и еще просите денег у государства. Государство вам не дойная корова! Даже корову нужно кормить и поить, чтобы получить молоко», — возмущался глава кабмина.

Известно, что критика и нагоняи чиновникам порой ой как нужны. Без звонка сверху на местах иногда не пошевелятся. Но в случае с Госстрахом ситуация выглядит несколько странной.

Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» вступил в силу 11 февраля 2016 года. Но носит добровольный характер. Штрафов или других мер воздействия нет.

Без кнута и пряник не сладок

Изначально Госфиннадзор предлагал внести поправки в Административный кодекс, но предложение в Жогорку Кенеше не прошло. Правительству пришлось согласиться.

«Люди могут не переживать: санкций за то, что они не застрахуют жилье, не предусмотрено. Но и на компенсацию в случае чего они рассчитывать не смогут. Мы специально приняли такой механизм, чтобы стимулировать граждан покупать страховку», — говорил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Но это не сработало. Люди по-прежнему надеются на авось, а в случае чрезвычайной ситуации или пожара традиционно ждут помощи от государства, а то и требуют. Более того, некоторые получают денежные компенсации на переселение в безопасное место и… продолжают жить в опасности. Так случилось недавно в Узгенском районе Ошской области, где оползень накрыл дома и унес жизни 24 граждан.

Одних разговоров мало. Нужны штрафы

В 2016 году Госстрах, по словам первого заместителя председателя ОАО «ГСО» Бурул Калматовой, разработал еще два документа. Во-первых, предлагалось внести изменения в нормативные документы Нацбанка, чтобы люди, намеревающиеся получить кредиты и оставляющие в виде залога свой дом, страховали его. НБ КР до сих пор думает над этим.

Второе предложение касалось Государственной регистрационной службы — предусмотреть норму об обязательном наличии страхового полиса при совершении сделок с недвижимостью. Но и это не прошло: ГРС выступила против.

В полномочиях Госстраха осталось только проведение разъяснительной работы среди населения, министерств и ведомств, местных органов власти. «Мы изготовили буклеты, плакаты, раздали всем обладминистрациям, чтобы они ознакомили людей. Вручаем буклеты и беседуем с владельцами жилых помещений, чтобы они рассказывали своим соседям и знакомым», — отметила Бурул Калматова.

Застраховать свое жилье просто: нужно прийти в один из филиалов ОАО «ГСО», «Кыргызпочтасы» или банк, с которым госкомпания заключила агентское соглашение. С собой владельцу требуется иметь паспорт (ID-карту) и техпаспорт на дом. Всего в республике около тысячи точек, где можно приобрести полис.

В 2016 году страховки выплатили семи гражданам, чьи дома пострадали от шквального ветра, селей и пожаров. В 2017-м выплаты получили 12 граждан. Страховые случаи наступили в результате снегопада, пожаров, сильного ветра, схода оползней и селя.

Недавно в Чон-Алайском районе произошло сильное землетрясение. До ЧС владельцы строений в этой зоне застраховали 200 объектов. 25 из них уже обратились в госкомпанию за компенсациями. Специалисты проверяют документы, после чего вынесут свое заключение.

По закону, кстати, под страховой случай подпадает только землетрясение свыше шести баллов. Если дом развалился от более слабых толчков, это проблема тех, кто строил абы как.

Денег в бюджете пока хватает

Если вынесено решение об отселении граждан из зоны ЧС, то тем, кто заключил договор, выдают на переселение полную стоимость страховки в три транша: 30 процентов, как разберут дом, и остальные 70 (по 35 процентов) — как переедут.

В городе Майлуу-Суу, к примеру, объявили угрозу повреждения жилых помещений в результате возможного схода оползня. Трем застрахованным отправили на разборку и перенос жилья в безопасную зону по 300 тысяч сомов. Они получат по миллиону каждый.

За все время отказали в компенсации двум гражданам. В одном случае не было заключения от комиссии гражданской защиты, а другой оказался мошенничеством.

По закону выплаты должны произвести в течение 30 дней. За время работы госкомпании люди получали деньги в течение двух недель. Во всяком случае, нареканий от граждан не было. Пока денег на выплаты хватает. Прогноз по расходам высокий, но в Госстрахе заверяют, что денег хватит, учитывая уставной капитал в 100 миллионов сомов.

Не жди пожара

«В советское время такой вид страхования был, люди должны были до ноября страховать свое жилье, а после начислялась пеня. Но с получением независимости это отменили. За 27 лет мы потеряли страховую культуру. Да, открывались частные компании, предлагающие различные формы добровольного страхования. Но в основном они работали в столице, и лишь единицы — в регионах. Благодаря нашей разъяснительной работе люди стали задумываться о страховании жилья. Оказалось, что у многих нет даже техпаспорта на строения, они их годами не получают. А теперь оформляют», — рассказала Бурул Калматова.

Госстрах, напомним, несет ответственность до миллиона сомов за дом в городской местности и до 500 тысяч — в сельской. При этом стоит годовой полис 1,2 тысячи сомов в городах и всего 600 сомов в селах.

Да, кто-то может сказать, что сельчане едва сводят концы с концами, но найти 50 сомов в месяц на то, чтобы обезопасить свое жилье, наверное, можно. Чтобы вовсе не остаться без крыши над головой.

А вы застраховали свое жилье?