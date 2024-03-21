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Власть

Указ «О мерах по развитию страхового рынка КР» подписал президент

Президент подписал Указ «О мерах по развитию страхового рынка Кыргызской Республики».

Документ принят в целях развития национального страхового рынка Кыргызстана, повышения доверия потребителей к страховому рынку, создания экономических условий для возмещения ущерба, связанного с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу страхователей.

Государственным органам, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным предприятиям, хозяйственным обществам, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежат государству, в том числе их дочерним хозяйственным обществам предписано:

  • обеспечить страхование находящегося на балансе имущества и гражданской ответственности в открытом акционерном обществе «Государственная страховая организация» (ГСО);
  • при ежегодном формировании своих бюджетов предусмотреть финансирование расходов на страхование находящегося на балансе имущества и гражданской ответственности.

2. Кабинету министров поручено:

  • определить ОАО «ГСО» национальным оператором по перестрахованию, в том числе экспортных рисков в рамках взаимодействия с Евразийской перестраховочной компанией;
  • совместно с управлением делами президента и органами местного самоуправления решить вопрос размещения ГСО и ее филиалов в государственных зданиях на условиях договора безвозмездного пользования с оплатой коммунальных и эксплуатационных расходов;
  • изыскать и выделить денежные средства в размере 300 миллионов сомов на увеличение уставного капитала ОАО «ГСО» в 2024 году;
  • в установленном порядке до 2027 года изыскать и поэтапно выделить ОАО «ГСО» денежные средства в размере 5 миллиардов сомов для увеличения уставного капитала в соответствии с графиком, разработанным уполномоченным государственным органом по прогнозированию и исполнению бюджета;
  • до 2027 года ежегодную чистую прибыль в размере 100 процентов, полученную от деятельности ОАО «ГСО», направлять на увеличение уставного капитала за счет распределения бюджетных доходов и/или расходов;
  • совместно с полномочными представителями президента в областях и органами местного самоуправления взять на контроль исполнение Закона «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» и один раз в полугодие информировать администрацию президента о проводимой работе;
  • в двухмесячный срок инициировать внесение изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики, предусматривающие обязательное заключение договоров страхования с ОАО «ГСО» при:

— страховании заложенного имущества;

— совершении сделок с жилыми помещениями;

— регистрации и перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них;

  • передать функции по реализации полномочий кабмина в качестве акционера ОАО «ГСО» от Государственного агентства по управлению государственным имуществом в Министерство финансов.

Рекомендовать ОАО «ГСО» осуществить страхование имущества и гражданской ответственности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, указанных в пункте 1 настоящего указа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289588/
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