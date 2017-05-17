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Общество

Автоматизированный паркинг на улице Шопокова обещают запустить в конце мая

Запустить автоматизированный паркинг на улице Шопокова в Бишкеке теперь планируют до конца мая. Об этом ИА «24.kg» сообщил предприниматель Сергей Попов.

Напомним, мэрия провела конкурс еще в начале 2016 года. Право на аренду земельных участков на улице Шопокова выиграл Сергей Попов. Однако в 2016-м паркоматы так и не установили. Позже обещали запустить их в апреле 2017-го.

«В настоящее время продолжаются дорожные работы. Устанавливаем бордюры, отбойники, закрываем арыки, укладываем асфальт, то есть готовим парковочные карманы. На этой неделе начнем наносить разметку. Если дожди не помешают, на следующей неделе закончим», — проинформировал Сергей Попов.

Ранее сообщалось, что проект запускают на участке улицы Шопокова — от Московской до проспекта Жибек Жолу. Стоить парковка в этом районе, по предварительным данным, будет 30–40 сомов в час.

Планируется два этапа. Первый — с мобильными терминалами, управление которыми осуществляется с помощью парковщиков. Их задачи — помочь автовладельцу правильно припарковать машину, с помощью планшета с установленным программным обеспечением просканировать госномер авто и внести его в программу в соответствии с указанным и оплаченным временем парковки, принять оплату и выдать чек.

Второй этап — стационарные парковочные терминалы. Автовладелец самостоятельно въезжает на парковку и оплачивает услугу через паркомат, установленный в пределах шаговой доступности от припаркованного авто.

Контролировать соблюдение оплаченного времени на парковке будут специальные контролеры с мобильными считывающими устройствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51887/
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