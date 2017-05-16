Независимый союз журналистов просит отозвать иски к СМИ

Независимый союз журналистов просит отозвать иски ко всем СМИ, в частности, к Zanoza.kg и ИА «24.kg».
Независимый союз журналистов приветствует решение президента Алмазбека Атамбаева отозвать иск в отношении Радио «Азаттык» — кыргызской службы Радио «Свобода»/«Свободная Европа».
Союз предлагает властям не останавливаться на данном шаге и продолжить политику установления конструктивной работы с медиа, что особенно важно в предстоящий предвыборный период, когда качество выборов будет зависеть от уровня информированности граждан. СМИ не должны нести столь неоправданно высокую материальную ответственность за процитированные высказывания тех или иных лиц, которая может привести к разорению СМИ и журналистов.