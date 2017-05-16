17:32
+25
USD 67.77
EUR 74.17
RUB 1.20
Общество

Независимый союз журналистов просит отозвать иски к СМИ

Независимый союз журналистов просит отозвать иски ко всем СМИ, в частности, к Zanoza.kg и ИА «24.kg».

Независимый союз журналистов приветствует решение президента Алмазбека Атамбаева отозвать иск в отношении Радио «Азаттык» — кыргызской службы Радио «Свобода»/«Свободная Европа».

Читайте по теме
Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к «Азаттыку»
«Мы убеждены, что судебные иски от имени первых лиц государства порождают у журналистов сомнения относительно их защищенности законом и могут привести к самоцензуре, сокращению площадок для обсуждения альтернативных мнений, что противоречит принципу открытости и плюрализма демократического Кыргызстана, заложенных в Конституции. Опыт многих стран показывает, что давление государственной власти на СМИ снижает ценность принципа свободы слова, распространения правдивой информации, искажает основы демократии и может нанести серьезный урон развитию республики в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Союз предлагает властям не останавливаться на данном шаге и продолжить политику установления конструктивной работы с медиа, что особенно важно в предстоящий предвыборный период, когда качество выборов будет зависеть от уровня информированности граждан. СМИ не должны нести столь неоправданно высокую материальную ответственность за процитированные высказывания тех или иных лиц, которая может привести к разорению СМИ и журналистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51871/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги опроса: Большая часть граждан не следит за событиями в Кыргызстане
Генпрокуратура Кыргызстана пока не отозвала иски к «Азаттыку»
Human Rights Watch: Генеральный прокурор должен отозвать иск к Zanoza
Чолпон Джакупова сомневается в адекватности требований по иску Генпрокуратуры
Суд отказал адвокатам Омурбека Текебаева в лингвистической экспертизе
Алмазбек Атамбаев: Фашизм побежден усилиями многих народов мира
9 мая в Бишкеке отметят концертами и салютом
Суды в отношении «Азаттыка» и Zanoza.kg приостановят
Как писали и 24 года переписывали Конституцию Кыргызстана. Timeline
Минюст предлагает поправки в Закон «О выборах президента и депутатов ЖК»
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
Какие объекты нельзя открывать в&nbsp;жилых многоквартирных домах Какие объекты нельзя открывать в жилых многоквартирных домах
Бизнес
Сборная О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футболу Сборная О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футболу
Экология или экономия? Что нужно знать о&nbsp;Евро-5 Экология или экономия? Что нужно знать о Евро-5
Выгодный 4G-интернет в&nbsp;России от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;1&nbsp;МБ/1 сом Выгодный 4G-интернет в России от мобильного оператора О! — 1 МБ/1 сом
Товары в&nbsp;кредит от&nbsp;БТА Банка с&nbsp;интернет-магазином &laquo;Светофор&raquo; Товары в кредит от БТА Банка с интернет-магазином «Светофор»