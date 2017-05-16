Служебные квартиры депутатов предложили передать аппарату парламента

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина предложила пустующие служебные квартиры народных избранников передать сотрудникам аппарата парламента, которые не имеют своего жилья. Об этом она сказала на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, где обсуждались изменения в Закон «О служебном жилом доме ЖК КР».

По ее словам, 25 ноября 2015 года несколько депутатов отказались от служебных квартир.

Сегодня из 34 квартир, которые были в резерве для депутатов, 22 пустуют. Например, квартира в доме №40 в микрорайоне «Аламедин» пустует на протяжении семи лет, в то же время в аппарате есть служащие, которые остро нуждаются в жилье. Ко мне обратилось более 43 человек, работающих в аппарате. Предлагаю предоставить им эти квартиры. Ирина Карамушкина

По ее словам, из пустующих квартир можно в резерве оставить пять, а в остальные через жилищную комиссию заселить остронуждающихся сотрудников аппарата, пока те работают в системе.

Ее инициативу поддержала депутат Айнуру Алтыбаева.

«Получается как собака на сене: и сами не пользуемся, и коллегам из аппарата не даем. Было бы лучше, поскольку у нас у всех низкая зарплата, не тратить ее на съем жилья», — сказала депутат.

А депутат Асель Кодуранова выступила за отклонение законопроекта.

«Придут новые депутаты, у которых не будет жилья, и тогда будем служащих выселять? Это будет красиво? А если это будет зимой?» Асель Кодуранова

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что в таком случае можно прописать заранее, что человек должен освободить жилье по первому требованию.

Но депутат Асель Кодуранова сказала, что заселение сотрудников аппарата может привести к конфликтным ситуациям, если нужно будет заселить новых депутатов, потому как квартир мало, а нуждающихся в жилье много.

Депутат Дамирбек Асылбек уулу предложил построить отдельный ведомственный дом для нуждающихся сотрудников аппарата Жогорку Кенеша.

«Заселять, выселять, это приведет к бардаку, многие депутаты отказались от квартир даже если нуждались, но когда завтра придет другой созыв, они, уверен, вернут привилегии, поэтому не нужно спешить с этим законом, вон милиционерам за полгода построили дом, нашим сотрудникам тоже нужно построить», — сказал Дамирбек Асылбек уулу.

Идею построить для сотрудников аппарата, нуждающихся в жилье, отдельный дом поддержала и депутат Алтынай Омурбекова.