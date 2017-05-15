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Общество

Ошский горсуд оправдал чекистов УГКНБ Кызыл-Кии, избивших предпринимателя

Ошский городской суд оправдал чекистов УГКНБ Кызыл-Кии, избивших предпринимателя Зарылбека Мааткалыкова. Об этом ИА «24.kg» сообщил бизнесмен.

По его словам, его адвокат Икрамидин Айткулов подал апелляцию в областной суд. «Я хочу, чтобы этих сотрудников привлекли к ответственности в соответствии с законом», — сказал Зарылбек Мааткалыков.

Отметим, один из чекистов, избивший предпринимателя, официально принес извинения, поэтому Мааткалыков хотел отозвать заявление. Но позже передумал.

Инцидент произошел 24 сентября. По версии МВД, сотрудник ГКНБ не поделил трассу с водителем «Лексуса» Зарылбеком Мааткалыковым. Мужчины подрались и написали друг на друга заявления в милицию.

Бизнесмен рассказал, что чекисты его избили, угрожали ему и вымогали деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51757/
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