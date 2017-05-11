Обозначены подозреваемые в деле о похищенном со склада частной компании оружии

Обозначены подозреваемые в деле о похищенном с оружейного склада одного из ОсОО оружии. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, в этот круг попали и бывшие сотрудники ОсОО «Альфа-Секьюрити». Их допрашивают. Обвинение пока никому не предъявлено, арсенал также не найден. Поиски продолжаются. Отрабатывается версия разбойного нападения на склад, и следователи выясняют, почему в день ограбления была отключена сигнализация.

Отметим, украдено 10 травматических пистолетов и 9 гладкоствольных ружей «Сайга», при этом боевые патроны преступники не забрали.