В Кыргызстане растет интерес к рабочим профессиям, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, сегодня в 100 учебных заведений системы начального профессионального образования обучают 80 профессиям и специальностям. Наблюдается рост учащихся в лицеях.

В обществе стали понимать, что обучение в лицее дает возможность в короткие сроки получить профессию, а потом найти работу с хорошей оплатой. Глава Минобразования Гульмира Кудайбердиева

За последние три года около 50 профлицеев отремонтированы и оснащены современным учебным оборудованием и мебелью. В настоящее время ремонтно-восстановительные работы ведутся в 10 учебных заведениях.

«С прошлого года в Кыргызстане начал свою деятельность Фонд развития навыков, цель которого — оперативное реагирование на потребности рынка труда по рабочим профессиям. На сегодня в ФРН поступило 5 тысяч заявок на краткосрочное обучение от работодателей и индивидуальных соискателей. Из них обучаются 3 тысячи 96 человек по 25 профессиям», — добавили в Минобразования.