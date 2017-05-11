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Общество

В Кыргызстане растет интерес к рабочим профессиям

В Кыргызстане растет интерес к рабочим профессиям, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, сегодня в 100 учебных заведений системы начального профессионального образования обучают 80 профессиям и специальностям. Наблюдается рост учащихся в лицеях.

В обществе стали понимать, что обучение в лицее дает возможность в короткие сроки получить профессию, а потом найти работу с хорошей оплатой.

Глава Минобразования Гульмира Кудайбердиева
За последние три года около 50 профлицеев отремонтированы и оснащены современным учебным оборудованием и мебелью. В настоящее время ремонтно-восстановительные работы ведутся в 10 учебных заведениях.

«С прошлого года в Кыргызстане начал свою деятельность Фонд развития навыков, цель которого — оперативное реагирование на потребности рынка труда по рабочим профессиям. На сегодня в ФРН поступило 5 тысяч заявок на краткосрочное обучение от работодателей и индивидуальных соискателей. Из них обучаются 3 тысячи 96 человек по 25 профессиям», — добавили в Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51503/
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