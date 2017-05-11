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Общество

Омурбек Текебаев по-прежнему должен миллион сомов мэру Бишкека

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев по-прежнему должен миллион сомов мэру столицы Кыргызстана Албеку Ибраимову. Бишкекский городской суд поддержал решение первой инстанции.

Напомним, в Первомайском районном суде с ноября 2016 года рассматривался иск Албека Ибраимова, который обвинил Омурбека Текебаева в клевете и потребовал взыскать с него 1 миллион сомов в качестве ущерба за ущемленные честь и достоинство.

Ранее адвокат лидера «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова заявила отвод судье Бишкекского горсуда, где рассматривалась апелляционная жалоба защиты Омурбека Текебаева. Отвод отклонили. По ее словам, судья отклонил ходатайство о назначении лингвистической экспертизы выступления народного избранника, на которое обиделся Албек Ибраимов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51455/
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