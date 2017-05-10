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Общество

Молодых врачей просят организовать на время летних каникул экспедиции в регионы

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев обратился к Ассоциации молодых врачей Кыргызстана с просьбой помочь закрыть проблему с нехваткой медицинских специалистов на местах и организовать на время летних каникул экспедиции в регионы.

Чиновник напомнил о последних оползнях и землетрясениях, когда «люди в буквальном смысле оказались отрезанными от большой земли, когда в некоторых населенных пунктах вообще нет ни одного врача или фельдшера». «В такой ситуации медицинские работники должны взять на себя функцию по оказанию не только медицинской, но и психологической помощи, чтобы снять у пострадавших страх и напряженность», — цитируют Талантбека Батыралиева в пресс-центре Минздрава.

Председатель Ассоциации молодых врачей КР Эльзар Токтоназаров проинформировал Батыралиева о том, что ассоциация в сотрудничестве с Национальным госпиталем уже запланировала такую экспедицию в регионы в последней декаде мая.

«Мы избрали своей целью не крупные больницы и даже не фельдшерско-акушерские пункты и группы семейных врачей, а самые забытые отдаленные уголки нашей страны, и это лишь часть большого проекта закрепления молодых специалистов на местах», — рассказал Эльзар Токтоназаров.

Ассоциация молодых врачей Кыргызстана создана месяц назад и насчитывает около 50 человек. Стать ее членом может любой желающий и даже иностранный гражданин в возрасте от 20 до 38 лет. Прием в члены объединения осуществляется общим собранием ее членов, необходимо изложить о себе основные сведения, соблюдать требования устава и исправно платить членские взносы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51406/
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