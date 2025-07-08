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Общество

В рамках международной экспедиции на Площади Победы состоялось возложение цветов

Фото мэрии города Бишкека. Церемония возложения цветов к Вечному огню

В рамках международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» на Площади Победы в городе Бишкеке состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в мэрии города.

По их данным, в мероприятии приняли участие заместитель мэра Виктория Мозгачева, представители дипломатического корпуса, а также деятели искусства и культуры из СНГ. Фестиваль стал площадкой для обмена опытом и укрепления культурных связей между странами.

Гости отметили важность сохранения и популяризации исторического наследия, а также выразили благодарность кыргызскому народу за теплый прием и организацию столь масштабного события.

Напомним, международная экспедиция «Путешествие в сердце Евразии» стартовала в Москве и проходит по маршруту, включающему свыше 30 городов России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335524/
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