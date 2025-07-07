В Кыргызстан прибыла международная экспедиция «Путешествие в сердце Евразии»

Международная экспедиция «Путешествие в сердце Евразии», стартовавшая в Москве, прибыла в Кыргызстан. Об этом на брифинге сообщил руководитель оргкомитета Александр Лукашин.

По его данным, это масштабный автопробег с большой деловой и культурной программой. Она направлена на создание новых форматов сотрудничества, укрепление дружественных связей и развитие гуманитарных, научных и общественных отношений в рамках СНГ.

«Инициатором и основным организатором проекта выступает АНО «Международный центр региональной интеграции». Экспедиция рассчитана на 51 день. За это время более 100 участников — экспертов, бизнесменов, представителей науки, журналистов и более 20 популярных блогеров — на автомобилях посетят более 30 городов России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана», — отметил Александр Лукашин.

Организаторы отмечают четыре направления экспедиции:

деловое;

научно-образовательное;

медийное;

гуманитарное.

Маршрут по Кыргызстану включает ключевые города страны, где пройдут насыщенные деловые, научные и культурные мероприятия.

«Наша экспедиция по Кыргызстану началась с Каракола. Там прошла программа для блогеров. Мы посетили местные природные, исторические и городские достопримечательности. 4 июля там же прошел форум «Женский диалог». Также мы были рады, что приняли участие на праздновании дня города Каракол. Было проведено масштабное, красочное мероприятие», — подчеркнул Александр Лукашин.

Он отметил, что в Бишкеке с 5 по 8 июля проходят несколько значимых мероприятий, включающие в себя IT-форум, конференцию «Русский язык как основа пространства доверия» и форум по логистике Центральной Азии.

В городах Джалал-Абад и Ош запланированы мероприятия по развитию цифрового предпринимательства.

Напомним, что «Путешествие в Сердце Евразии» закончится 23 июля на Центральноазиатском форуме в Душанбе.