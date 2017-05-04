Минюст предлагает поправки в Закон «О выборах президента и депутатов ЖК»

Помимо поправок в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов ЖК», инициированных группой депутатов, Министерство юстиции в лице его главы Урана Ахметова также внесло поправки в документ. Предлагаем читателям ИА «24.kg» ознакомиться с ними.

Согласно статье 68 Конституции должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку, быть кандидатом на должность президента на его досрочных выборах.

Также в соответствии с пунктом 4 статьи 15 закона каждый избиратель с момента ознакомления со списком избирателей, но не позднее 15 календарных дней до дня голосования, вправе заявить о намерении голосовать по избирательному адресу путем подачи в соответствующую УИК заявления установленного образца с приложением копии паспорта гражданина КР (ID card), а для лиц, проживающих или находящихся за пределами республики, общегражданского паспорта гражданина КР (загранпаспорта).

Отмечается, что наибольшее число граждан КР, потенциальных избирателей, временно или постоянно находятся в Российской Федерации и Республике Казахстан, на территории которых в качестве въездного(выездного) документа и документа, позволяющего пребывать в РФ и Казахстане, учитывая имеющиеся договоренности с этими государствами, многие граждане КР используют в том числе и ID card.

В соответствии с конституционным Законом «О правительстве КР» кабинет министров является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему органов исполнительной власти в Кыргызстане и руководящим их деятельностью. На основании статьи 11 указанного закона правительство распределяет функции по реализации полномочий между министерствами, госкомитетами, административными ведомствами и местными госадминистрациями.

Учитывая данные положения, законопроектом предусматриваются изменения в статьи 49 и 60 конституционного Закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» в части исключения функций и полномочий госоргана исполнительной ветви власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере госрегистрации политпартий.

Одновременно законопроект предусматривает публикацию списка зарегистрированных политпартий на официальном сайте госоргана, то есть на сайте Минюста, вместо публикации в источниках официального опубликования НПА.

Отмечается, что это является затратным по причине того, что при каждом назначении выборов ведомство обеспечивает публикацию списка политпартий в газете «Эркин-Тоо», услуга которой является платной.

Изменения в статьи 49 и 60 вносятся в целях экономии средств, а также учитывая, что Минюст обнародует информацию о зарегистрированных политпартиях на своем официальном сайте.

Статьями 53 и 61 определены положения о порядке регистрации списков кандидатов в президенты и в депутаты ЖК, в которых отмечена необходимость предоставлять справки с места работы или учебы кандидата. Однако статьями 50 и 59 определены требования к кандидатам в президенты и в депутаты ЖК, в которых отсутствуют требования к месту работы или учебы.

Также законопроектом предусматриваются изменения уточняющего характера.