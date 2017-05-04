Закон «О выборах президента и депутатов ЖК». Что новенького?

В Кыргызстане прошли парламентские слушания по поправкам в Конституционный закон «О выборах президента КР и депутатов ЖК». ИА «24.kg» предлагает читателям ознакомиться с тем, какие изменения вносят народные избранники в документ.

Участки, границы и бюллетени

В первую статью закона вносят изменения относительно избирательных документов. Из списка исключаются бюллетени, выданные избирателям для досрочного голосования и для голосования вне помещения избирательного участка. В новой редакции предлагается узаконить чеки о прохождении идентификации, первичные и итоговые отчеты по ней.

В 13-й статье закона к понятию «избирательный округ» добавляется понятие «избирательный участок». Для создания максимальных удобств и подсчета голосов избирательные участки образуются с учетом местных и иных условий. Участки образуются соответствующими территориальными избирательными комиссиями не позднее, чем за 55 календарных дней до дня голосования из расчета не более 2,5 тысячи избирателей на каждом.

ЦИК рассматривает и утверждает схему и границы участка по предложению ТИК и публикует данные о них в СМИ с указанием адресов не позднее пяти календарных дней со дня их утверждения и передает уполномоченному госоргану.

Коснулись изменения и 14-й статьи, где говорится о списках избирателей. Исключается норма, в соответствии с которой ЦИК с момента получения списков незамедлительно распечатывал и передавал их в УИКи, где их вывешивали не позднее 45 календарных дней до дня голосования.

На заседании депутаты предложили ввести тройную проверку избирательных списков:

— предварительный список составляют за 60 дней до выборов,

— контрольный список — за 20 дней до выборов,

— окончательный — за 3 дня до выборов.

А депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев предложил исключить норму, по которой избирателям направляют письменные приглашения на выборы. По его мнению, это занимает много времени, тем более что есть Интернет, радио, телевидение. О том, что в стране пройдут выборы, граждане могут узнать из СМИ.

На заметку агитаторам

Что касается предвыборной агитации, парламентарии предложили исключить норму, когда телерадиокомпаниями, редакциями печатных изданий не позднее 10 календарных дней после официальной публикации даты выборов публиковались сведения о размере и другие условия оплаты за предоставление эфирного времени и печатной площади.

В новой редакции в целях аккредитации в ЦИК парламентариями предлагается это делать не позднее 20 календарных дней после официального опубликования решения о назначении выборов.

Что касается выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, то в 27-ю статью закона вносится дополнение, которое гласит, что «любые меры по пресечению распространения агитационных материалов в нарушение положений настоящей статьи закона, принимаемые правоохранительными и иными органами, в том числе органами МСУ, должны приниматься по согласованию с соответствующей избирательной комиссией».

Проще говоря, если кандидат или партия нарушают правила агитации, то вышеуказанные госорганы не вправе самовольно снимать плакаты и билборды (агитматериалы). Им следует обратиться в избирательные комиссии.

Дабы избежать злоупотреблений, из пункта 3 статьи 28 исключен перечень таких агитматериалов, как значки, футболки, головные уборы, шарфы, содержащие символику политпартии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата.

Теперь сказано, что «с момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей: выплачивать им денежные средства; вручать подарки и иные материальные ценности; проводить льготную распродажу товаров; бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов и иных товаров, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата, в соответствии с перечнем, утверждаемым ЦИК; предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги».

По порядку

Одинаковые изменения претерпели статья 31-я «Порядок голосования» и 33-я «Порядок голосования вне помещения для голосования». Теперь после внесения изменений при выдаче избирательных бюллетеней определенный жеребьевкой член УИК не просто регистрирует избирателя в бумажном списке, но и фиксирует серию и номер документа, удостоверяющего его личность, расписывается в списке о выдаче избирательного бюллетеня. А избиратель проверяет правильность произведенной записи и также расписывается в нем.

После правок, предлагаемых депутатами, в статье 37-й «Порядок определения результатов выборов» число избирателей, принявших участие в голосовании, будет определяться по числу бюллетеней установленной формы, извлеченных из ящиков для голосования. Напомним, ранее число избирателей, принявших участие в голосовании, определялось по числу их подписей о получении бюллетеней установленной формы.

Для желающих пожаловаться

В статьи 44-ю и 45-ю, которые касались обжалования решений и/или действий/бездействия избирательных комиссий, а также итогов голосования и результатов выборов, парламентарии предлагают добавить:

Материалы, связанные с рассмотрением споров, подлежат хранению в соответствии с законодательством КР.

Ранее в обеих статьях закона данного пункта не было.

Если в статье 46-й, где перечислялись основания для отмены регистрации кандидата, списка кандидатов, решения избирательной комиссии об итогах голосования и результатах выборов, регистрация кандидата отменялась соответствующей избирательной комиссией или судом, то в новой редакции прерогатива полностью передается ЦИК.

В этой же статье претерпел изменения и пункт, в котором регистрация кандидата отменялась не позднее пяти календарных дней до дня голосования в случаях подтверждения фактов подкупа избирателей кандидатом, его представителями, а также его близкими родственниками или причастности кандидата к совершению подкупа.

В новой редакции закона к вышеперечисленным лицам добавляются уполномоченные представители кандидата, его доверенные лица, наблюдатели и действовавшие по поручению близких родственников иные лица.

Также регистрацию кандидата можно будет отменить, если в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда.

О тех, кто метит в президенты

Что касается поправок, вносимых парламентариями в статью 53-ю «Регистрация кандидатов на должность президента», то в случае принятия закона «кандидат на должность президента до регистрации и после проверки представленных документов из личных средств либо из средств своего избирательного фонда вносит на специальный счет ЦИК избирательный залог в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя».

Напомним, ранее эта сумма была в 10 раз меньше и составляла тысячекратный размер установленного законодательством расчетного показателя.

О себе любимых

Что касается выборов в парламент, в новой редакции 59-й статьи закона сказано:

Очередные выборы в ЖК назначаются президентом не ранее, чем за 75 календарных дней, и не позднее, чем за 60 календарных дней до дня голосования.

Днем голосования является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран действующий созыв. Конституционный срок, на который избирается ЖК, исчисляется со дня его избрания. Днем избрания парламента является день голосования, в результате которого он был избран в правомочном составе.

Депутаты озаботились гендерным и этническим равенством. В новой редакции закона при определении списка кандидатов политпартия обязана учесть представительство:

— не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;

— не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее 5 кандидатов из них должны быть включены в список первых 50 кандидатов;

— не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее 5 кандидатов из них должны быть включены в список первых 50 кандидатов.

Есть изменения и в статье по регистрации списка кандидатов в депутаты ЖК.

Теперь текст звучит так: «Наличие оснований для отказа в регистрации, предусмотренных настоящей статьей в отношении отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов, может служить основанием только для их исключения из зарегистрированного списка кандидатов.

Ранее значилось «заверенный» список.

О тех, кто передумал

Пункт 10 статьи в предлагаемой редакции теперь гласит:

«Кандидат, состоящий в списке, вправе в любое время, но не позднее, чем за три дня до дня голосования, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление об этом в ЦИК. На основании него Центризбирком, зарегистрировавший список кандидатов, обязан принять решение об исключении кандидата из соответствующего списка».

В документе сказано, что «политпартия в любое время, но не позднее, чем за пять календарных дней до дня голосования, вправе исключить некоторых кандидатов из зарегистрированного списка, подав соответствующее письменное заявление в ЦИК».

На основании указанного заявления Центризбирком, зарегистрировавший список кандидатов, принимает решение об исключении кандидата из списка.

«Политпартия в любое время, но не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования, вправе отозвать список кандидатов и отказаться от участия в выборах, подав соответствующее письменное заявление в ЦИК. На основании чего Центризбирком обязан отменить решение о регистрации соответствующего списка кандидатов», — говорится в законопроекте.

Кто на новенького

В 65-й статье «Регистрация депутатов ЖК, замещение вакантного мандата депутата» парламентарии предлагают «в случае, если кандидат, избранный в депутаты, не выполнит в 3-дневный срок требование о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата ЖК, его депутатский мандат передается следующему по очереди кандидату из того же списка».

В старой редакции пункт звучал так: «В случае, если депутат, избранный в результате распределения мандатов по спискам кандидатов, не выполнит в 3-дневный срок требование о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата Жогорку Кенеша, его депутатский мандат передается следующему по очереди кандидату из того же списка».

Также в данную статью вносится изменение: кандидат, состоявший в зарегистрированном Центризбиркомом списке кандидатов политпартии после голосования до распределения депутатских мандатов вправе обратиться с письменным заявлением в ЦИК о выходе из списка кандидатов.

Письменное заявление должно быть составлено кандидатом по форме, утвержденной ЦИК, нотариально заверено и подано кандидатом лично.

В случае невозможности личной подачи заявления по уважительной причине заявление нотариально заверяется и подается уполномоченным представителем политпартии либо иным уполномоченным кандидатом лицом на основании нотариально удостоверенной доверенности.

О досрочном прекращении полномочий

«Заявление о выходе из списка кандидатов может быть отозвано до принятия Центризбиркомом решения о его исключении», — говорится в дополнении. Такого рода процедурные моменты касаются и досрочного прекращения полномочий народного избранника.

В этом случае его мандат передается следующему зарегистрированному кандидату:

— из числа кандидатов женского пола в случае прекращения полномочий депутата женского пола;

— из числа кандидатов мужского пола в случае прекращения полномочий депутата мужского пола;

— в случае отсутствия в списке кандидатов указанных лиц соответствующего пола мандат депутата передается следующему по очереди кандидату из того же списка.