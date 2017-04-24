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Происшествия

В Джергалане шахтеров спасли из-под обвала спустя почти двое суток

В Джергалане шахтеров спасли спустя почти двое суток. Об этом ИА «24.kg» сообщила сестра шахтера Акбермет Доргоева. Информацию подтвердили и в постпредстве правительства в регионе.

«Спасатели добрались до шахтеров и вывели их на поверхность, они целы и здоровы. Они провели под завалом почти двое суток и выжили чудом», — рассказала женщина.

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Напомним, 22 апреля примерно в 17.35 в шахте на месторождении угля, где работает ОсОО «Джергалан-Доргокомур», произошел обвал. Причина ЧП — несоблюдение правил техники безопасности.

В регионе для спасения Кайрата Нурбекова и Азамата Тойматова создали оперативный штаб из числа представителей аппарата полпреда правительства и соответствующих структур.

Глубина (наклонная) штольни составляет 117 метров, а длина — около 500 метров. Вода заполнила шахту на 300 метров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50284/
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