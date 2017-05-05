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Общество

Как писали и 24 года переписывали Конституцию Кыргызстана. Timeline

5 мая 1993 года, 24 года назад, «легендарный парламент» принял первую Конституцию независимого Кыргызстана.

Основной закон страны рождался в острейшей борьбе различных общественно-политических сил за выбор дальнейшего пути развития страны. Следует отметить, что работа над концепцией новой Конституции началась еще при жизни СССР — в начале мая 1991 года.

Через год, когда страна стала независимой, подготовили вариант Конституции, который представили на общественное обсуждение. Понадобился еще год, чтобы он обрел силу Основного закона Кыргызстана.

То есть работа, в общей сложности, продолжалась два года. Для сравнения: над проектом Конституции, принятой в июне 2010 года, «отцы-основатели» корпели чуть больше месяца. За это же время провели общественное обсуждение, заседания Конституционного совещания и одобрение временным правительством. ИА «24.kg» представляет хронологию изменения Конституции в период с 1993 по 2016 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51033/
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