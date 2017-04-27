Депутаты «Ата Мекена» требуют от суда наложить арест на имущество Алмаза Усенова

Депутаты «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова и лидер социалистов Омурбек Текебаев требуют от городского суда наложить арест на имущество руководителя пресс-службы президента Алмаза Усенова и главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист «Ата Мекена» Канатбек Азиз.

По его словам, нардепы подали жалобу в Бишкекский городской суд, требуя арестовать имущество и счета ответчиков. «Они посчитали, что это будет справедливо. Ведь из-за миллионных исков имущество Таалайгуль Токтакуновой, Нарына Айыпа, счета «Азаттыка» и «Zanoza.kg» арестованы», — сказал Канатбек Азиз.

Омурбек Текебаев требует взыскать по суду с Абдиля Сегизбаева и руководителя отдела информационной политики аппарата президента Алмаза Усенова 60 миллионов сомов — за распространение недостоверной информации и клевету.