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Общество

Эксперты назвали риски для ШОС

Эксперты назвали риски для ШОС. Об этом они заявили на круглом столе «Совершенствование региональных интеграционных процессов и многосторонних перспектив».

По мнению аналитиков, определенные противоречия могут возникнуть в связи с вступлением в организацию стратегических противников — Индии и Пакистана.

Экс-генсек ШОС Муратбек Иманалиев добавил, что Шанхайская организация сотрудничества — дисфункциональная структура в плане безопасности и экономики, а присоединие Индии и Пакистана как раз и есть определенные риски для государств — членов ШОС, создавших безъядерную зону.

Муратбек Иманалиев также высказался по поводу возможных угроз терроризма и экстремизма. Он отметил, что самую главную битву за социализацию человека государства Центральной Азии, в частности, Кыргызстан и Казахстан, проиграли.

«Более того, в наших странах в разных национальных сообществах — русскоязычных и мононациональных — разные тенденции социализации. Насколько готовы правительства стран Центральной Азии справиться с формирующейся религиозной идентичностью в этом ключе — глубокий вопрос», — сказал Муратбек Иманалиев.

Он добавил, что межгосударственных отношений между странами региона не существует. Есть отношения между персонами, то есть президентами, и доказательство тому — не решенная до сих пор проблема воды. «Или, например, Узбекистан закупает сахар на Украине, хотя может покупать его в Кыргызстане», — сказал Муратбек Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50653/
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