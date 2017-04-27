В Караколе пройдет открытие велосезона

В Караколе 1 мая состоится открытие велосезона, велопробег пройдет по центральным улицам города. Об этом ИА «24.kg» сообщила организатор спортивной акции Анастасия Стыценко.

«Наша цель — популяризация движения, здорового образа жизни в молодежной среде, привлечение жителей города к занятиям велоспортом», — сказала она.

По ее словам, участников велопробега будут сопровождать патрульные машины ГАИ. «Участие в акции бесплатное, также нет ограничений в возрасте участников и типе велосипедов», — рассказала организатор.