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Спорт

Рискованные трюки на велогонке «Тур де Франс»: как спортсмен пролетел 16 метров

Французский велогонщик BMX Валентен Ануй мог сорвать гонку на «Тур де Франс». Он совершил рискованный прыжок через пелотон, в то время как гонщики преодолевали десятый этап веломногодневки.

Француз на велосипеде перепрыгнул с одной стороны дороги на другую. Для этого он разогнался по крутому склону, затем оттолкнулся от искусственной рампы и приземлился уже с другой стороны дороги. Таким образом, спортсмен пролетел по воздуху 16 метров над головами участников «Тур де Франс».

Примечательно, что это уже не первый подобный поступок: ранее спортсмены уже решались на аналогичный экстремальный прыжок. Первая попытка трюка зафиксирована еще в 2012 году, она стала неудачной. Однако позже были и удачные «полеты».

Напомним, что 15 июля бельгиец Ваут Ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma, одержал победу на десятом этапе «Тур де Франс». Лидирует в общем зачете по-прежнему Жюлиан Алафилипп.
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