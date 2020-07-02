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Общество

В Бишкеке пройдет велопробег памяти погибших от автонаезда триатлонистов

В Бишкеке 5 июля состоится велопробег по Васильевскому тракту от стелы на въезде в столицу до села Манас. Об этом сообщили в соцсети Facebook представители велосообщества в Кыргызстане.

По их словам, мероприятие пройдет в память о погибших в аварии велосипедистах - Евгении Требунском и Илье Сидорове.

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«Мы хотим показать своим присутствием, что мы есть, мы тоже полноправные участники дорожного движения. Кроме того, хотим донести до людей, что пьянство за рулем автомобиля недопустимо ни в коем случае. Во всем мире велосипед является синонимом здорового образа жизни, экологически чистого транспорта, спорта и просто стиля жизни», — написали они.

По словам представителей велосообщества, в столице появились велодорожки, однако участь велосипедистов это не облегчило. «Возросло количество автолюбителей, которые косвенно или прямо ущемляют людей, едущих на велосипеде. Подрезают, кидают в них из окна авто разные предметы, не замечают их, даже если те едут в яркой одежде, днем, соблюдая Правила дорожного движения», — написали участники группы в соцсетях.

Участников автопробега организаторы просят приехать на место сбора к 10.00. Старт будет дан в 11.00.  Для безопасности участников колонну будут сопровождать машины с большим баннером с надписью «Осторожно, велосипедисты».

«Учитывая период пандемии коронавирусной инфекции, просим всех иметь с собой медицинские маски, а во время сбора и движения в колонне соблюдать дистанцию», — говорится в сообщении.

Организован также сбор денег в поддержку родных и близких погибших велосипедистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158069/
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