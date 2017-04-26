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Общество

Школьникам, пострадавшим при автонаезде, нужна помощь

Школьникам, пострадавшим при автонаезде, нужна помощь.

На лицевой счет «Мобильника» 3412096 (через терминал «Мобильник» и «Киви») можно перечислить деньги для помощи семьям двух школьников, пострадавших в автонаезде, Эрбола Мамаджакыпова и Алимбека Сарынова.

Мальчики в настоящее время находятся на лечении в третьей детской больнице. По словам медиков, всеми необходимыми лекарствами маленькие пациенты обеспечены.

По словам соседей, одна из семей живет в сложных условиях.

Помочь также можно через точки сбора «Дизеля».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50593/
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