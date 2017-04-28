«Мои 24». Один день из жизни хендлера Атабека Абдырахманова

О том, что хендлинг — это искусство показа собак на выставках, Атабек Абдырахманов рассказал в первую же минуту нашей встречи. Как проходит самый рядовой день хендлера — человека, посвятившего себя руководству четвероногими друзьями, мне пришлось испытать на себе.

От печали до радости

Просыпается Атабек ранним утром, буквально с птицами. В любое время года и в любую погоду, независимо от того, как труден был предыдущий день, он выгуливает двух своих питомцев — таксу Лару и чихуахуа Мио. Уж извините за подробности, но физиология диктует свои законы, и им приходится подчиняться.

Фото из архива А.Абдырахманова. Любимые питомцы

Впрочем, дело, скорее, в другом — в безответной любви к животным, а именно к братьям нашим меньшим — собакам. О них Атабек может рассказывать часами. И началась эта любовь еще в детстве.

— Попыток завести собаку было несколько. Помню, когда мне было 12 лет, я целую неделю копил деньги, чтобы в воскресенье пойти на рынок и купить щенка. Покупал, приносил домой, но через несколько дней моя мама, которая была противницей собаки в доме, отдавала ее кому-нибудь. И тогда я снова копил деньги и снова покупал собаку. И мама снова пристраивала ее в чужие руки.

Однажды зимой я нашел щенка-дворняжку и приютил его, но мама и его отдала соседям. Тогда состоялся наш серьезный разговор, когда я решительно сказал, что хочу иметь свою собаку. И мама пошла мне навстречу. По объявлению мы купили таксу Лару, которая до сих пор живет со мной.

— Но вы же через несколько лет уехали в Россию. А как же Лара?

— Я забрал ее с собой. Мы вместе летели на самолете. А полтора года назад, когда я уже жил в Питере, мне подарили собаку породы чихуахуа. За 8 месяцев я полностью отринговал его, и мой Мио стал вице-юным чемпионом мира. Его полное имя Tchi’style Tictak Toe.





— Что вы говорите? Так сложно? А по какому принципу называют элитных собак?

— Если дело происходит в Кыргызстане, то местный Союз кинологов дает вашей собаке направление на вязку. Когда щенку исполняется 45 дней, хозяин приводит его на актировку, и там его питомцу дают имя по алфавиту вот по такому принципу: если у собаки было три помета (А, Б, В), то четвертый по счету будет Г. Вот на букву Г хозяин и придумывает кличку.

Собачья работа

Выгуляв своих собак и покормив их, Атабек отправляется заниматься с другими подопечными.

Фото из архива А.Абдырахманова. С одним из подопечных

— Если мне предстоит заниматься с одной собакой, иду на площадку, а если с двумя и больше — отправляюсь в питомник. Вот сегодня утром на площадке «Ротвеллер-клуба», где расположен Союз кинологов Кыргызстана, около часа занимался с немецкой овчаркой. А теперь поедем в частный питомник «Лабрадор ретривер» в село Ленинское.

Собственно, по пути туда мы и вели все эти разговоры с моим новым знакомым, посвятившим себя хендлингу. Эту работу он выбрал, что называется, по зову сердца. А профессиональные знания получает в зоотехникуме российского города Чебоксары, где учится заочно.

Атабек рассказал, что четыре года назад в Кыргызстане хендлер из РФ Елена Миронова проводила мастер-класс. Увидела, как он общается с собаками, и предложила работать в команде. «Через год я приехал по ее приглашению и жил в Чебоксарах полтора года. Потом перебрался в Москву и далее в Санкт-Петербург, там занялся частной практикой», — уточнил он. А в Бишкек приехал навестить маму, но и здесь продолжает заниматься любимым делом.

Тем временем мы добрались в питомник. Там нас уже ждали владельцы и вот такие чудесные щенки лабрадоров ретриверов.







Но когда я опрометчиво присела их сфотографировать, они, ожидая, что я принесла им что-то вкусненькое, буквально атаковали меня, повалили на асфальт и начали облизывать со всех сторон. Вот это было испытание, скажу я вам. Но на таких милашек обижаться совершенно невозможно.

Атабек поприветствовал хозяев — своих старых знакомых — и прошел к вольеру со взрослыми собаками. Их было четыре.

— Он не видел наших собак больше года, пока жил в Питере, но они его сразу узнали. Собаки его просто обожают, и каждая хочет, чтобы он с ней позанимался, — рассказала хозяйка питомника Светлана Токмань.

И тут собак стали выпускать по одной. Для каждой Атабек находил ласковые слова, трепал по холке, а потом начинал занятия. Да, команды они выполняли за лакомство, да, хендлеру приходилось постоянно повторять одни и те же требования. Делал он это с неимоверным терпением. При этом собаки буквально глаз с него не сводили, подчиняясь ему и радуясь общению.

Фото ИА «24.kg» . Работа хендлера А.Абдырахманова со взрослыми собаками в питомнике

Хвосты у них, как демонстрация бесконечного счастья, мотались из стороны в сторону.

— На выставке собака должна показать умение двигаться по кругу рысью. В это время судьи оценивают ее движение, постав передних и задних конечностей, толчок задних, вымах, расположение плеча.

Да уж, подумала я, если и заведется у Атабека, который сам «из породы борзых», пара лишних килограммов веса, то он тут же скинет их. Такая вот «собачья» работа. И когда он находит время на то, чтобы модно одеваться и следить за собой, а мой герой — безусловный модник, ума не приложу.

Тонкости профессии

— Как вас находят клиенты?

— Я постоянно хожу на выставки, у меня есть своя страничка на Facebook, после каждой выставки выкладываю туда отчет, публикую фотографии, награды.







Задача хендлера — максимально скрыть недостатки питомца, выделить достоинства, добиться четкого выполнения собакой команд и победить. Кроме того, профессиональный хендлер обязан знать основы груминга породы, которую он выставляет. Груминг — это целый комплекс процедур по уходу за шерстью и кожей ваших питомцев. Ведь каждая порода имеет свои стандарты красоты и стрижки.

От моей работы зависит до 70 процентов успеха собаки на выставке. Ведь там тоже есть свои традиции и система работы. И все это нужно хорошо знать.

Сначала нужно получить номерок и зарегистрироваться, потом подойти к эксперту и показать зубы у собаки, приказать выполнить команду «от меня — ко мне», показать собаку в стойке. Специалисты смотрят, насколько она близка к породному идеалу, какие у нее уши, ноги, голова.

— А если собаке что-то не понравится и она укусит эксперта?

— Тогда она получает дисквалификацию. После этого ее хозяин не имеет права участвовать в выставках и даже продолжать племенную деятельность.

— У вас было такое?

— Слава богу — нет. Но однажды на моих глазах чужая собака зарычала на эксперта. Впрочем, не все эксперты бывают объективны. Есть те, кто видит только недостатки собак. Кто-то смотрит собаку только в движении, кто-то оценивает только породные качества. У меня есть свой черный список экспертов, к которым я больше не пойду. Буду выставлять собак под других специалистов.

Терпение, мой друг, терпение…

В питомнике интересно было только мне. Атабек сразу же приступил к делу. После работы со взрослыми собаками наступила очередь щенков. Это были ясли, детский сад и цирк в одном флаконе.

Хозяева решили провести фотосессию, чтобы выставить фото щенков на страничке и показать их потенциальным покупателям. Но это легко сказать, а сделать так, чтобы маленький щенок, который еще не знает команд, продемонстрировал свои лучшие породные качества, чтобы он застыл на несколько мгновений и позволил себя «щелкнуть», — дело невероятной сложности.

Фото из архива заводчика С.Токмань . Щенок лабрадора ретривера

Атабек с упорством робота ставил щенка в стойку, с точностью до сантиметра выставлял его задние и передние лапы, выравнивал голову относительно задней части, выпрямлял хвост, постоянно прикармливая его лакомством. И (о боже!) как только Светлана начинала щелкать фотоаппаратом, тот менял позу, поворачивался или переступал ногами. И вся работа была насмарку. И тут, как говорится, бери мочало и начинай сначала.

Атабек снова принимался за дело. Чтобы сделать приличную фотографию только одного щенка, ушло не менее получаса. А всего четвероногих мальцов было шесть. Вы посчитали, сколько продлилась эта работа? Мне казалось, что конца края этому не будет…

Фото из архива А.Абдырахманова. Хендлер А.Абдырахманов со щенками

А ведь нам предстояло еще вернуться в город, протиснуться по запруженной до нельзя улице вдоль Аламединского рынка, чтобы дома просто рухнуть плашмя от усталости…

«Неужели что-то еще нужно сделать?» — думала я.

Оказалось, что моему герою хендлеру предстояло снова выгулять своих личных собак, накормить их и только тогда поесть самому.

— И так каждый день? — спросила я.

— Ну да, если нет выставки. А если выставка, то гораздо хлопотнее.

Теперь я понимаю, почему работа хендлера хорошо оплачивается.