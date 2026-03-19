Более 1,2 миллиона сомов потратит лесная служба на услуги переводчика

Отдел реализации проектов лесной службы объявил тендер на услуги переводчика-секретаря в рамках проекта по наращиванию потенциала в области национальной системы питомников.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 1 миллион 259,8 тысячи сомов.

Проект реализуется в рамках сотрудничества между лесной службой при МЧС Кыргызстана, Корейской лесной службой и Корейским институтом развития лесного хозяйства.

Он направлен на укрепление национальной системы лесных питомников КР, внедрение современных технологий выращивания посадочного материала, а также на реализацию пилотных мероприятий по лесовосстановлению с учетом местных климатических и экологических условий. В рамках проекта предусматриваются обмен опытом, оказание технической поддержки, развитие кадрового потенциала и практическая реализация мероприятий по восстановлению и устойчивому управлению лесными ресурсами.

Переводчик-секретарь будет обеспечивать выполнение устного и письменного перевода с английского языка на кыргызский и русский и с кыргызского/русского на английский.

Длительность контракта — 12 месяцев с испытательным сроком три месяца.