10:18
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Общество

Более 1,2 миллиона сомов потратит лесная служба на услуги переводчика

Отдел реализации проектов лесной службы объявил тендер на услуги переводчика-секретаря в рамках проекта по наращиванию потенциала в области национальной системы питомников.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 1 миллион 259,8 тысячи сомов.

Проект реализуется в рамках сотрудничества между лесной службой при МЧС Кыргызстана, Корейской лесной службой и Корейским институтом развития лесного хозяйства.

Читайте по теме
Он направлен на укрепление национальной системы лесных питомников КР, внедрение современных технологий выращивания посадочного материала, а также на реализацию пилотных мероприятий по лесовосстановлению с учетом местных климатических и экологических условий. В рамках проекта предусматриваются обмен опытом, оказание технической поддержки, развитие кадрового потенциала и практическая реализация мероприятий по восстановлению и устойчивому управлению лесными ресурсами.

Переводчик-секретарь будет обеспечивать выполнение устного и письменного перевода с английского языка на кыргызский и русский и с кыргызского/русского на английский.

Длительность контракта — 12 месяцев с испытательным сроком три месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366627/
просмотров: 283
Версия для печати
Популярные новости
19 марта, четверг
10:12
Под снос пойдут 64 объекта: в Бишкеке готовят стройку крупной развязки Под снос пойдут 64 объекта: в Бишкеке готовят стройку к...
10:08
Кукуруза из Кыргызстана впервые экспортирована в Китай
10:02
За два месяца в Кыргызстане ввели в эксплуатацию более 1,4 тысячи частных домов
09:45
В штаб-квартире ООН состоялся прием в честь праздника Нооруз
09:44
Атака на Иран. В ходе эскалации убито более 40 высокопоставленных чиновников