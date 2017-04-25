Рестораторы опасаются срыва сезона на Иссык-Куле из-за запрета курения

Представители бизнеса озабочены поправками в закон о защите здоровья граждан Кыргызстана от вредного воздействия табака, которые рассматривают в Жогорку Кенеше. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции.

«Если поправки примут, это сильно повлияет на бизнес. В Бишкеке насчитывается около 1,2 тысячи точек общепита, в целом по Кыргызстану — более 4,5 тысячи. В столице около 40 процентов точек общепита — места, где люди могут покурить. И прибыль этих объектов может сократиться от 30 до 70 процентов. А это приведет к закрытию заведения. Люди могут потерять работу, сократится объем налогов, которые платят наши рестораторы», — сказал руководитель ОО «Ассоциация ведущих рестораторов и отельеров» Евгений Тян.

Директор ресторана Елена Михманова отметила, что на Иссык-Куле предприниматели и вовсе опасаются срыва летнего сезона, ожидая, что запрет отпугнет иностранных туристов, которые предпочтут курорты соседнего Казахстана с более лояльными правилами.

«В России в 2014 году приняли закон о запрете табакокурения, в результате закрылось около 30 процентов пабов. Рестораторы потеряли до трети доходов. Запрет не дал ожидаемого эффекта», — добавила другой участник брифинга Гульзат Раимбекова.

Рестораторы просят депутатов учесть интересы бизнеса и граждан. Компромиссным, по их словам, решением может стать запрет курения в тех местах общественного питания, где специальные помещения для курения не предусмотрены. Они призывают народных избранников сесть за стол переговоров.