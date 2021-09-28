Подписан закон о защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля».

Закон принят Жогорку Кенешем 29 июля 2021 года.

Целью документа являются защита здоровья населения Кыргызской Республики от последствий потребления табака, а также реализация Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака.

Закон направлен на улучшение норм и усиления мер по борьбе против табака и всех видов табачных изделий, путем установления контроля потребления всех видов табачных изделий, электронных систем доставки никотина и полного запрета любой рекламы всех табачных изделий.