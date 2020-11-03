В Таласской области в отношении владельцев ресторанов возбудили уголовные дела

В Таласской области в отношении владельцев девяти ресторанов возбудили уголовные дела. Информацию 24.kg подтвердили в УВД региона.

В полпредстве области говорят, что многие заведения платят штрафы по 3 тысячи сомов за проведение торжеств во время пандемии коронавируса, затем снова собирают полные залы с клиентами. Для того чтобы пресечь неоднократные нарушения со стороны рестораторов, ведется работа по привлечению их к уголовной ответственности.

С марта в Таласской области зарегистрировали 1 тысячу 845 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.