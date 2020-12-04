COVID-19. В Бишкеке организаторам тоев разрешили увеличить число посетителей

В Бишкеке организаторам тоев разрешили увеличить число посетителей. Об этом в прямом эфире ОТРК сообщила сотрудник столичного санитарно-эпидемиологического надзора Майрам Иманкулова.

По ее данным, республиканский штаб обновил алгоритм работы точек общепита, в том числе тойкана.

Представитель санэпидемнадзора отметила, что все кафе, рестораны и тойкана уже уведомлены о новом порядке работы.

Напомним, ранее точки общепита обязали соблюдать правило, при котором количество гостей заведения не должно было превышать 50 человек.

Согласно новому алгоритму, кафе и рестораны могут заполнять зал на 50 процентов.

«Если тойкана рассчитана на 400 мест, то разрешается рассаживать до 200 человек», — пояснила Майрам Иманкулова.

Специалист подчеркнула, что вся ответственность возлагается на владельца точки общепита.

«Он должен запросить полный список гостей: имена, фамилии, адрес, контакты. В ресторане или кафе должны проверять тепловизором температуру каждого гостя», — сказала она.