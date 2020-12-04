14:28
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке организаторам тоев разрешили увеличить число посетителей

В Бишкеке организаторам тоев разрешили увеличить число посетителей. Об этом в прямом эфире ОТРК сообщила сотрудник столичного санитарно-эпидемиологического надзора Майрам Иманкулова.

По ее данным, республиканский штаб обновил алгоритм работы точек общепита, в том числе тойкана.

Представитель санэпидемнадзора отметила, что все кафе, рестораны и тойкана уже уведомлены о новом порядке работы.

Напомним, ранее точки общепита обязали соблюдать правило, при котором количество гостей заведения не должно было превышать 50 человек.

Согласно новому алгоритму, кафе и рестораны могут заполнять зал на 50 процентов.

«Если тойкана рассчитана на 400 мест, то разрешается рассаживать до 200 человек», — пояснила Майрам Иманкулова.

Специалист подчеркнула, что вся ответственность возлагается на владельца точки общепита.

«Он должен запросить полный список гостей: имена, фамилии, адрес, контакты. В ресторане или кафе должны проверять тепловизором температуру каждого гостя», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175570/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
В мире COVID-19 заразились свыше 65,2 миллиона, умерли более 1,5 миллиона
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 524 человека
В КР выявили 440 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 74 373
Минздрав передал санитарные автомашины для центров госсанэпиднадзора
В Баткенской области число заразившихся коронавирусом сократилось почти вдвое
Возобновление экономической деятельности. Мэрия Бишкека завтра начнет рейды
Падение экономики на 7,4 процента. В правительстве обсудили меры стабилизации
Посетители торговых центров агрессивно реагируют на просьбы надеть маски
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Рейс в&nbsp;один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из&nbsp;Сирии Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета
Бизнес
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
4 декабря, пятница
14:23
Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в топ-5 лучших на фестивале в Турции Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в топ-5 лучших...
14:11
Кредит $100 миллионов от ЕФСР. Решение о необходимости получения скоро примут
14:08
COVID-19. В Бишкеке организаторам тоев разрешили увеличить число посетителей
13:51
В Жогорку Кенеше рассказали, кто еще полетит с Талантом Мамытовым в Москву
13:36
Я сейчас никто. Садыра Жапарова просят отпустить арестованных их родственники