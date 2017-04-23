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Общество

Канадский маньчжур ищет в Кыргызстане «мягкую силу» Китая

Фото из личного архива. Джохн Као в День ак калпака

В Кыргызстан 25-летний слушатель магистратуры международных отношений Университета Торонто Джохн Као приехал полгода назад. Он по национальности маньчжур. Это коренное население Северо-Восточного Китая, проживающее в основном в КНР и Монголии. В Бишкеке он проводит исследование для своей докторской диссертации на тему «Политика мягкой силы Китая в Центральной Азии». Молодой человек изучает кыргызско-китайские экономические, социальные, культурные и политические отношения.

Из всех центральноазиатских стран Джохн выбрал Кыргызстан неслучайно. Во-первых, страна имеет общую границу и тесные связи с Китаем. Во-вторых, Канада включена в список 44 стран, с которыми у КР в 2012 году установлен безвизовый режим. Облегченный визовый режим, как отметил Джохн, это один из главных плюсов для развития туристической отрасли страны.

— Вы впервые в Бишкеке. Столица оправдала ваши ожидания?

— Честно говоря, мои ожидания были более пессимистичными. Я знал, что это постсоветская развивающаяся страна. Из Интернета прочитал только об озере Иссык-Куль. Также знал, что город находится недалеко от Алматы. До этого я один раз побывал в Алматы проездом. Но увидев Бишкек, был удивлен. Уютный город. По моим наблюдениям, по сравнению с некоторыми развивающимися странами взят неплохой темп.

— У вас уже есть в городе любимые места?

— Да, мне очень нравится Дубовый парк, где много разных скульптур. Также я в восторге от некоторых зданий, например, от филармонии и театра оперы и балета. Могу сказать, что такие классические архитектурные сооружения, как ваш театр, во многих развивающихся странах мира не увидишь.

Фото из личного архива. Джохн Као на фоне Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева

— А местная кухня вам понравилась?

— Конечно, ведь я по этносу азиат. Обожаю мясо, особенно баранину. Полгода уже питаюсь только шашлыком, куурдаком и бешбармаком.

— Наверное, за это время и в весе прибавили?

— Нет, пока не заметно.

— Что вас очаровало или разочаровало в местном населении?

— На первый взгляд, люди холодные, строгие. Но стоит заговорить, сразу замечаешь, что все наоборот: они теплые, открытые и еще прямолинейные. Такой менталитет близок моей натуре. Например, многие, увидев мою прическу, громко смеются. Особенно парни. Я на это не обращаю внимания, не обижаюсь, так как понимаю, что это искреннее удивление.

— А что вам доставляет неудобства в Бишкеке?

— Так как я общительный человек, то могу преодолеть языковой барьер. Но не могу никак привыкнуть к самому популярному местному общественному транспорту — маршруткам. Только первые три дня маршрутки были интересными. Теперь это каждый раз целое испытание. В них тесно, всегда много людей. Особенно плохо ездить по неровным дорогам. В бусиках не только стоять и держаться, но и сидеть неудобно.

В Канаде, да и в Алматы такси можно вызвать по Интернету, и водитель найдет клиента без звонка и довезет без лишних вопросов. А тут надо несколько раз созвониться с таксистом.

Фото из личного архива Джохн Као. Одно из любимых мест в Бишкеке - сквер у Музея изобразительных искусств

— Что в Бишкеке напоминает вам Торонто и чего вам не хватает?

— Множество кафе и баров мне напоминают мой город. А не хватает, наверное, пикников, посиделок в парках, на природе.

— Вы бы вернулись в Бишкек при случае?

— Да, я еще вернусь. Через месяц планирую завершить свое исследование. В будущем хочу найти работу, тесно связанную с Центральной Азией. Хочу пожить здесь и еще больше узнать этот регион.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/49969/
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