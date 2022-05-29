Проливные дожди затопили дома жителей Джалал-Абадской области.

По данным пресс-службы МЧС, в результате обильных осадков затоплено 17 жилых домов, дворы, подвалы многоэтажных домов, пять государственных и три частных объекта.

К расчистке привлечено 50 спасателей, с помощью мотопомпы за ночь откачаны скопившиеся от селевых потоков объемы воды.

МЧС также получило информацию о повышении уровня воды в реке Кара-Ривере. Потоки затопили посевные площади у аэропорта.

Как отмечают в ведомстве, 30 мая в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах возможны селевые явления, на реках ожидается подъем уровня воды.