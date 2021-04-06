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Власть

Некому решить? Подтоплением проезжей части дорог озаботился Улукбек Марипов

Премьер-министр Улукбек Марипов взял под личный контроль вопрос решения проблемы подтопления проезжей части на пересечении улиц Дэн Сяопина и Алыкулова в Бишкеке.

В пресс-службе правительства отмечают, что решение данного вопроса напрямую связано с реконструкцией автодороги Бишкек — Кара-Балта.

Специалистами выявлено, что существующая схема дренажа на этом участке не подходит для эффективного отвода скапливающейся воды. При этом проблема не решается с 2014 года.

Премьер-министр отметил, что проблему необходимо решать совместно с местными органами власти и Министерством чрезвычайной ситуации. Он дал поручение в сжатые сроки внести предложения и подходящее инженерное решение для решения.

«О каких комфортных условиях может идти речь когда горожанам во время дождя приходится передвигаться «вплавь». Такие проблемы должны решаться на местах, ведь от нерадивости отдельных чиновников страдают простые люди. Надо отходить от практики пренебрежительного отношения к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Каждый государственный и муниципальный служащий должен работать во благо народа и в интересах государства», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189066/
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