Кабмин утвердил новые правила выпуска облигаций в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил новое положение о выпуске и обращении облигаций. Соответствующее постановление принято в целях упорядочения рынка ценных бумаг и защиты прав инвесторов.

Как отмечается в документе, новые правила регулируют порядок выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, а также устанавливают единые требования для всех участников рынка.

В кабмине подчеркнули, что документ разработан в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и направлен на создание более прозрачной и понятной системы для инвесторов.

Одновременно постановлением признаны утратившими силу ряд ранее действовавших решений правительства, принятых в 2011, 2014, 2016 и 2019 годах, которые регулировали сферу облигаций.

Новый порядок вступит в силу через 15 дней.