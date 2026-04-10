Общество

В прокат выходит кыргызский боевик «Мафия»

Для любителей кыргызского кино 23 апреля во всех кинотеатрах страны готовится к выходу в прокат новый художественный фильм «Мафия». Об этом сообщили продюсеры картины.

По их данным, проект реализован при партнерстве национальной киностудии «Кыргызфильм» и поддержан ведущими медиаплатформами страны.

Фильм — результат работы сильной творческой команды. В основе проекта лежат современные темы, глубокая сюжетная линия и высокое качество производства. Лента посвящена памяти журналиста Уланбека Эгизбаева.

В ближайшее время она будет представлена зрителям и внесет вклад в переход кыргызской киноиндустрии на новый уровень.

В главных ролях: Бакболот Конурбаев, Баястан Колдошалы уулу, Жетиген Сапарбеков, Данияр Жанжигитов и другие.

Справка 24.kg

Уланбек Эгизбаев погиб в июле 2018 года на озере Иссык-Куль. Согласно официальным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало утопление. 

Гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. В 2018-м Уланбек Эгизбаев посмертно награжден государственной медалью «Эрдик» за вклад в развитие журналистики и активную гражданскую позицию.

В его память учреждена премия имени Уланбека Эгизбаева, которая вручается за лучшие журналистские расследования в Кыргызстане.
