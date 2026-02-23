19:55
Вышел официальный трейлер первой кыргызской экшн-драмы «Нелегал: Через Мексику»

Состоялась премьера официального трейлера художественного фильма «Нелегал: Через Мексику» — масштабной экшн-драмы о сложном и опасном пути нелегальной миграции через Мексику, сообщают продюсеры картины.

По их данным, проект создан от создателей фильма «Рай под ногами матерей», получившего широкий общественный резонанс и признание зрителей. Новая работа выводит кыргызское кино на качественно новый уровень жанра и производственного масштаба.

«Нелегал: Через Мексику» — первая кыргызская экшн-драма, снятая в Южной Америке, включая джунгли и другие сложнейшие природные локации. Съемки проходили в экстремальных условиях, что придало картине особую атмосферу реализма, напряжения и масштабности.

В основе фильма — тема, о которой многие боятся рассказать. Картина раскрывает реальную цену нелегального пути через Мексику и показывает судьбу людей, вынужденных пройти опасный маршрут с высоким риском потери жизни ради личной цели. Это история о границах — внешних и внутренних, о цене мечты и стойкости человеческого духа.

Режиссер фильма — Руслан Акун. Главные роли исполнили: Эмиль Эсеналиев, Жахан Утаргалиев, Айсанат Эдигеева, Рауан Ахмедов, Абылайхан Айнабеков.

Особенностью проекта стало международное сотрудничество — участие казахстанских актеров расширяет географию картины и усиливает ее региональный масштаб.

Премьера фильма в Кыргызстане состоится 19 марта. После национального релиза картина выйдет в прокат в Казахстане, Узбекистане и других странах.
