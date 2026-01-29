21:57
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Общество

В Минкультуры Кыргызстана показали съемочный процесс фильма «Жусуп» в Москве

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева с 1 июля 2025 года запустила в производство полнометражный историко-драматический художественный фильм «Жусуп», посвященный одному из основателей кыргызской государственности Жусупу Абдрахманову. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, сейчас съемочная группа фильма проводит натурные съемки в Москве.

«Впервые съемочный процесс проходит в кинопарке «Москино». В съемках принимают участие известные российские актеры, также приглашен актер из Казахстана. Национальная премьера фильма запланирована на август 2026 года и будет приурочена к 35-летию независимости Кыргызской Республики, 100-летию образования Кыргызской АССР и к 125-летию со дня рождения Жусупа Абдрахманова», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359828/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Пять лет президента Жапарова: политики о развитии страны в документальном фильме
В Кыргызстане выходит в прокат фильм «Бейиш 2: апама кат»
Депутат недоволен: на международные конкурсы отправляют фильмы без цензуры
Фильм «Кыргызстан — родина чемпионов» сняли по инициативе UFC Eurasia
«Гремлины» возвращаются спустя 37 лет после выхода последнего фильма
Фильм о женщине-фермере из Кыргызстана получил премию кинофестиваля «Агрофильм»
В Кыргызстане снимут историко-драматический фильм о Жусупе Абдрахманове
В Бишкеке прошла премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары»
Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина
Один из фигурантов кемпир-абадского дела сыграл Чокана Валиханова в фильме
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
29 января, четверг
21:45
Администрация Трампа тайно контактировала с канадскими сепаратистами — FT Администрация Трампа тайно контактировала с канадскими...
21:22
В Минкультуры Кыргызстана показали съемочный процесс фильма «Жусуп» в Москве
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 января: без осадков
20:58
Исторический рекорд. Международные резервы Кыргызстана превысили $10 миллиардов
20:46
Кыргызский мед получил доступ к рынку Европейского союза