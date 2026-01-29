В Минкультуры Кыргызстана показали съемочный процесс фильма «Жусуп» в Москве

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева с 1 июля 2025 года запустила в производство полнометражный историко-драматический художественный фильм «Жусуп», посвященный одному из основателей кыргызской государственности Жусупу Абдрахманову. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, сейчас съемочная группа фильма проводит натурные съемки в Москве.

«Впервые съемочный процесс проходит в кинопарке «Москино». В съемках принимают участие известные российские актеры, также приглашен актер из Казахстана. Национальная премьера фильма запланирована на август 2026 года и будет приурочена к 35-летию независимости Кыргызской Республики, 100-летию образования Кыргызской АССР и к 125-летию со дня рождения Жусупа Абдрахманова», — говорится в сообщении.