15:42
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Власть

Пять лет президента Жапарова: политики о развитии страны в документальном фильме

К пятилетию президентства Садыра Жапарова на телеканале «ЭлТР» представили документальный фильм, в котором бывшие руководители госорганов и правительства оценили развитие страны.

По словам бывшего государственного секретаря Мирослава Ниязова, Кыргызстан несколько лет назад находился в крайне критическом состоянии.

«КР как государство была на грани исчезновения. И сегодня нынешней власти — Садыру Жапарову, Камчыбеку Ташиеву — я бы сказал: молодцы. Я работал со всеми президентами, начиная с Акаева, но такого успеха не добился ни один из них», — заявил он.

Также в фильме выступил бывший премьер-министр Амангельды Муралиев. Он отметил влияние перехода к президентской форме правления на скорость принятия решений: «После перехода к президентской форме правления решена проблема принятия решений и их оперативной реализации. В этом смысле у Садыра Нургожоевича есть и талант, и стратегическое видение. Как вы сами видите, в экономике и социальной сфере появилась заметная динамика».

Документальная картина подводит итоги пятилетнего периода, включая изменения в системе управления, экономике и социальной политике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359779/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперт оценил ключевые достижения пятилетнего президентства Садыра Жапарова
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
Первая учительница Садыра Жапарова рассказала, каким он был в школе
Грузинское издание: Реформы Жапарова сильны, но ключевой тест еще не пройден
В Кыргызстане выходит в прокат фильм «Бейиш 2: апама кат»
Депутат недоволен: на международные конкурсы отправляют фильмы без цензуры
Как Садыр Жапаров пришел к власти: вышла первая серия документального проекта
Садыр Жапаров проведет новогодние каникулы в Кыргызстане
Посетил более 10 стран. Куда летал Садыр Жапаров в уходящем году
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы &laquo;Салык Кузот&raquo; Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
29 января, четверг
15:39
Автоматизированную систему для упрощения оформления пенсий внедрят в Кыргызстане Автоматизированную систему для упрощения оформления пен...
15:35
Мэр Оша поручил проверить законность земли, где работает ресторан «Кекеев»
15:34
Минздрав Кыргызстана заинтересован в поддержке со стороны системы ООН
15:16
Изменение гимна: новый конкурс нужно провести до 1 июня
15:12
Убогое состояние городского медцентра № 2. Мэр Оша поручил его отремонтировать