Пять лет президента Жапарова: политики о развитии страны в документальном фильме

К пятилетию президентства Садыра Жапарова на телеканале «ЭлТР» представили документальный фильм, в котором бывшие руководители госорганов и правительства оценили развитие страны.

По словам бывшего государственного секретаря Мирослава Ниязова, Кыргызстан несколько лет назад находился в крайне критическом состоянии.

«КР как государство была на грани исчезновения. И сегодня нынешней власти — Садыру Жапарову, Камчыбеку Ташиеву — я бы сказал: молодцы. Я работал со всеми президентами, начиная с Акаева, но такого успеха не добился ни один из них», — заявил он.

Также в фильме выступил бывший премьер-министр Амангельды Муралиев. Он отметил влияние перехода к президентской форме правления на скорость принятия решений: «После перехода к президентской форме правления решена проблема принятия решений и их оперативной реализации. В этом смысле у Садыра Нургожоевича есть и талант, и стратегическое видение. Как вы сами видите, в экономике и социальной сфере появилась заметная динамика».

Документальная картина подводит итоги пятилетнего периода, включая изменения в системе управления, экономике и социальной политике.