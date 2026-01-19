Стипендия «Эл үмүтү». Выпускники готовы вносить вклад в развитие страны

Выпускники международной президентской стипендии «Эл үмүтү» готовы вносить вклад в развитие Кыргызстана. Такое мнение они высказали на встрече с министром науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматовой.

По данным ведомства, встреча прошла в формате прямого диалога и была посвящена обсуждению актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием президентской стипендиальной программы, а также обмену мнениями. В ходе беседы подняты темы механизмов поддержки талантливой молодежи, роли выпускников в укреплении кадрового потенциала страны и их участия в общественно значимых инициативах.

Фото МНВОИ

Выпускники поделились своим опытом обучения и профессиональной деятельности, озвучили предложения, направленные на развитие сферы образования, науки и инноваций. В частности, обсуждались вопросы системного расширения взаимодействия с государственными органами, усиления поддержки молодежных проектов, а также создания устойчивой коммуникационной платформы для регулярного обмена идеями и инициативами.

Кроме того, участники встречи выразили особую благодарность президенту Садыру Жапарову за поддержку в создании и эффективной реализации стипендии «Эл үмүтү». По словам выпускников, программа открывает новые возможности для молодежи и играет важную роль в подготовке перспективных кадров для страны.

Гульзат Исаматова отметила, что активная позиция выпускников и их конструктивные предложения имеют большое значение для повышения эффективности программы, и подчеркнула — все озвученные инициативы будут рассмотрены в установленном порядке. Также стороны выразили готовность оставаться на постоянной связи, укреплять сотрудничество и совместно реализовывать инициативы в интересах государства.

Читайте по теме Стипендия «Эл умуту». За три года проекта профинансированы 37 стипендиатов

Встреча прошла в гибридном формате: к обсуждению в онлайн-режиме присоединились также кыргызстанские студенты, которые в настоящее время обучаются за рубежом.

По ее итогам стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие, поддерживать регулярную коммуникацию и совместно продвигать инициативы, направленные на развитие республики.

Уточняется, что выпускники международной президентской стипендии «Эл үмүтү» сегодня успешно работают в различных сферах — государственном управлении, здравоохранении, финансовом секторе и частном бизнесе. Так, Ислам Аязбаев и Валерия Сташевская трудятся в Национальном банке, Жибек Кыдырова — в сфере юриспруденции, Нуршат Абабакиров — в представительстве Организации Объединенных Наций (ООН) в КР, Асел Абдурахманова — в системе здравоохранения, Айсулуу Кожокулова как эксперт в области технологий и цифровой экономики руководит подготовкой визита делегации программы TechWomen.

«Эти примеры наглядно демонстрируют эффективность программы и ее вклад в развитие человеческого капитала страны», — считают в МНВОИ.

Стипендия «Эл үмүтү» направлена на поддержку талантливой молодежи, создание условий для их академического и профессионального роста, а также на укрепление кадрового потенциала Кыргызской Республики. Программа предоставляет молодым людям возможность получить образование мирового уровня и способствует подготовке специалистов, способных вносить реальный вклад в развитие страны.

Ранее сообщалось, что за три года проекта профинансировано около 40 стипендиатов.