Садыр Жапаров вручил президентские стипендии 92 лучшим студентам страны. Список

Президент Садыр Жапаров сегодня вручил президентские стипендии 92 лучшим студентам страны.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что президентская стипендия — это не просто материальная поддержка, а признание упорного труда и таланта студентов, внесших вклад в научную и общественную жизнь своих учебных заведений.

«Сегодня мы прилагаем усилия к тому, чтобы система образования Кыргызстана соответствовала международным стандартам. Особое внимание уделяется повышению качества обучения в вузах. Наша цель — создать условия не только для получения знаний, но и для формирования конкурентоспособных специалистов мирового уровня. Поэтому мы поддерживаем научные исследования в университетах, поощряем развитие творческой и общественной активности молодежи», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства пожелал студентам успехов и дальнейших достижений, после чего вручил президентские стипендии.

Президентскими стипендиями отмечены:

1. Абдурасулова Жайнагул Абдурасуловна;

2. Абдыкалова Авина Мухтарбековна;

3. Абылкасымова Алина Абдижалиловна;

4. Айнидинова Альбина Болотовна;

5. Акылбекова Гулайым Акылбековна;

6. Аламанова Назик Батырбековна;

7. Алмазбекова Эльдана Алмазбековна;

8. Алмаматова Элина Мыйманбаевна;

9. Апышева Нурайым Аляскаровна;

10. Асанбай кызы Кенжегул;

11. Асанбекова Айтунук Асанбековна;

12. Аскарова Айзат Умутбековна;

13. Аскарова Раяна Базарбаевна;

14. Базарбаев Ислам Нурланбекович;

15. Байбаракова Ажар Мирлановна;

16. Бактыярбек уулу Эржан;

17. Бакытбек кызы Айдина;

18. Батырбекова Кундуз Нурлановна;

19. Беркуталиева Дильназ Майрамбековна;

20. Бертошева Рамина Бакытбековна;

21. Буланова Нуржайна Чолпонбековна;

22. Дарибек кызы Дилнура;

23. Денизбеков Бил-Кен Денизбекович;

24. Дооталиева Мунара Нурбековна;

25. Дубанаева Динайым Маратовна;

26. Дуванаева Мария Сергеевна;

27. Жуков Богдан Александрович;

28. Жумабаева Аксамай Учкунбековна;

29. Жумакадырова Кундуз Жолдошбековна;

30. Жумашов Илимбек Алышбекович;

31. Зайирбеков Актан Нурмаматович;

32. Замирбек кызы Айназик;

33. Ибрагимова Бегимай Саипжановна;

34. Имамалиева Жумаида Сабыралыевна;

35. Иниятова Эдита Азаматовна;

36. Исаков Мурасбек Абдакимович;

37. Исмайылбекова Айназик Эсенбековна;

38. Исматилла кызы Жасмина;

39. Исраилова Рухшона Раимжоновна;

40. Ишенбекова Алтынай Ишенбековна;

41. Каныбекова Айзада Каныбековна;

42. Каримов Эдгар Ринатович;

43. Карыбаева Айгерим Максатовна;

44. Карыпбаев Дастан Таалайбекович;

45. Кожомбаева Айдина Рустамжановна;

46. Кубатбекова Рахима Кубатбековна;

47. Кудаярова Арууке Алмазбековна;

48. Курбанбек кызы Айдай;

49. Кылычбеков Нурсултан Кылычбекович;

50. Малабаева Аяна Мухаммедалиевна;

51. Мамасалиев Тилек Абдылдаевич;

52. Марипджанова Мухлиса Дилмуродовна;

53. Марипова Хадича Доорбековна;

54. Молдобаева Буумайра Бурхановна;

55. Муканбет кызы Сезим;

56. Мусабекова Айтурган Асылбековна;

57. Назирова Карина Баходировна;

58. Нарбаева Арина Илясовна;

59. Нийматова Бегимай Алтынбековна;

60. Никушкина Анна Алексеевна;

61. Ниязбеков Адылхан Кубатович;

62. Нурдинова Бегимай Максатбековна;

63. Нурмаматов Нурболот Муратбекович;

64. Нурмухамед кызы Даткагул;

65. Расулбек кызы Роза;

66. Рустамбек кызы Айназик;

67. Рустамбек кызы Мээрим;

68. Сабырбеков Толегон Шаршеналиевич;

69. Сайфиддинова Амина Сайфиддиновна;

70. Салмоорбек уулу Дастан;

71. Сарбанова Дана Улановна;

72. Советбекова Айдана Мирлановна;

73. Союзбекова Элнура Улановна;

74. Субанова Айана Айбековна;

75. Суранова Канышай Бактыбековна;

76. Сыдыгалиева Сезим Үсөналиевна;

77. Таалайбек кызы Адина;

78. Талгартбек кызы Диана;

79. Тамчиева Айназик Жылдызбековна;

80. Ташмурзаева Чолпонай Камалбековна;

81. Темиркулов Акылмырза Аралбекович;

82. Токтогулова Ай-Пери Уланбековна;

83. Токтосунова Малика Чыныбековна;

84. Төлөнова Айжаркын Төлөновна;

85. Тургунбаев Акмырза Максатбекович;

86. Турдубаев Арсен Мухамбетович;

87. Турдукеева Мырзайым Омурбековна;

88. Турсунбеков Саитхан Адилханович;

89. Турчин Герман Сергеевич;

90. Уметбеков Ырыскелди Гапарович;

91. Урматбек уулу Эрболот;

92. Шадыбеков Даниэл Мелисбекович.

