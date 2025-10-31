Садыр Жапаров вручил президентские стипендии 92 лучшим студентам страны. Список

Президент Садыр Жапаров сегодня вручил президентские стипендии 92 лучшим студентам страны.
Выступая на церемонии, глава государства отметил, что президентская стипендия — это не просто материальная поддержка, а признание упорного труда и таланта студентов, внесших вклад в научную и общественную жизнь своих учебных заведений.
«Сегодня мы прилагаем усилия к тому, чтобы система образования Кыргызстана соответствовала международным стандартам. Особое внимание уделяется повышению качества обучения в вузах. Наша цель — создать условия не только для получения знаний, но и для формирования конкурентоспособных специалистов мирового уровня. Поэтому мы поддерживаем научные исследования в университетах, поощряем развитие творческой и общественной активности молодежи», — подчеркнул Садыр Жапаров.
Глава государства пожелал студентам успехов и дальнейших достижений, после чего вручил президентские стипендии.
Президентскими стипендиями отмечены:
