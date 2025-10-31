17:17
Садыр Жапаров вручил президентские стипендии 92 лучшим студентам страны. Список

Президент Садыр Жапаров сегодня вручил президентские стипендии 92 лучшим студентам страны.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что президентская стипендия — это не просто материальная поддержка, а признание упорного труда и таланта студентов, внесших вклад в научную и общественную жизнь своих учебных заведений.

«Сегодня мы прилагаем усилия к тому, чтобы система образования Кыргызстана соответствовала международным стандартам. Особое внимание уделяется повышению качества обучения в вузах. Наша цель — создать условия не только для получения знаний, но и для формирования конкурентоспособных специалистов мирового уровня. Поэтому мы поддерживаем научные исследования в университетах, поощряем развитие творческой и общественной активности молодежи», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства пожелал студентам успехов и дальнейших достижений, после чего вручил президентские стипендии.

Президентскими стипендиями отмечены:

1. Абдурасулова Жайнагул Абдурасуловна;
2. Абдыкалова Авина Мухтарбековна;
3. Абылкасымова Алина Абдижалиловна;
4. Айнидинова Альбина Болотовна;
5. Акылбекова Гулайым Акылбековна;
6. Аламанова Назик Батырбековна;
7. Алмазбекова Эльдана Алмазбековна;
8. Алмаматова Элина Мыйманбаевна;
9. Апышева Нурайым Аляскаровна;
10. Асанбай кызы Кенжегул;
11. Асанбекова Айтунук Асанбековна;
12. Аскарова Айзат Умутбековна;
13. Аскарова Раяна Базарбаевна;
14. Базарбаев Ислам Нурланбекович;
15. Байбаракова Ажар Мирлановна;
16. Бактыярбек уулу Эржан;
17. Бакытбек кызы Айдина;
18. Батырбекова Кундуз Нурлановна;
19. Беркуталиева Дильназ Майрамбековна;
20. Бертошева Рамина Бакытбековна;
21. Буланова Нуржайна Чолпонбековна;
22. Дарибек кызы Дилнура;
23. Денизбеков Бил-Кен Денизбекович;
24. Дооталиева Мунара Нурбековна;
25. Дубанаева Динайым Маратовна;
26. Дуванаева Мария Сергеевна;
27. Жуков Богдан Александрович;
28. Жумабаева Аксамай Учкунбековна;
29. Жумакадырова Кундуз Жолдошбековна;
30. Жумашов Илимбек Алышбекович;
31. Зайирбеков Актан Нурмаматович;
32. Замирбек кызы Айназик;
33. Ибрагимова Бегимай Саипжановна;
34. Имамалиева Жумаида Сабыралыевна;
35. Иниятова Эдита Азаматовна;
36. Исаков Мурасбек Абдакимович;
37. Исмайылбекова Айназик Эсенбековна;
38. Исматилла кызы Жасмина;
39. Исраилова Рухшона Раимжоновна;
40. Ишенбекова Алтынай Ишенбековна;
41. Каныбекова Айзада Каныбековна;
42. Каримов Эдгар Ринатович;
43. Карыбаева Айгерим Максатовна;
44. Карыпбаев Дастан Таалайбекович;
45. Кожомбаева Айдина Рустамжановна;
46. Кубатбекова Рахима Кубатбековна;
47. Кудаярова Арууке Алмазбековна;
48. Курбанбек кызы Айдай;
49. Кылычбеков Нурсултан Кылычбекович;
50. Малабаева Аяна Мухаммедалиевна;
51. Мамасалиев Тилек Абдылдаевич;
52. Марипджанова Мухлиса Дилмуродовна;
53. Марипова Хадича Доорбековна;
54. Молдобаева Буумайра Бурхановна;
55. Муканбет кызы Сезим;
56. Мусабекова Айтурган Асылбековна;
57. Назирова Карина Баходировна;
58. Нарбаева Арина Илясовна;
59. Нийматова Бегимай Алтынбековна;
60. Никушкина Анна Алексеевна;
61. Ниязбеков Адылхан Кубатович;
62. Нурдинова Бегимай Максатбековна;
63. Нурмаматов Нурболот Муратбекович;
64. Нурмухамед кызы Даткагул;
65. Расулбек кызы Роза;
66. Рустамбек кызы Айназик;
67. Рустамбек кызы Мээрим;
68. Сабырбеков Толегон Шаршеналиевич;
69. Сайфиддинова Амина Сайфиддиновна;
70. Салмоорбек уулу Дастан;
71. Сарбанова Дана Улановна;
72. Советбекова Айдана Мирлановна;
73. Союзбекова Элнура Улановна;
74. Субанова Айана Айбековна;
75. Суранова Канышай Бактыбековна;
76. Сыдыгалиева Сезим Үсөналиевна;
77. Таалайбек кызы Адина;
78. Талгартбек кызы Диана;
79. Тамчиева Айназик Жылдызбековна;
80. Ташмурзаева Чолпонай Камалбековна;
81. Темиркулов Акылмырза Аралбекович;
82. Токтогулова Ай-Пери Уланбековна;
83. Токтосунова Малика Чыныбековна;
84. Төлөнова Айжаркын Төлөновна;
85. Тургунбаев Акмырза Максатбекович;
86. Турдубаев Арсен Мухамбетович;
87. Турдукеева Мырзайым Омурбековна;
88. Турсунбеков Саитхан Адилханович;
89. Турчин Герман Сергеевич;
90. Уметбеков Ырыскелди Гапарович;
91. Урматбек уулу Эрболот;
92. Шадыбеков Даниэл Мелисбекович.

Фотографии по ссылке. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/349306/
