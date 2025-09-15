Стипендия «Эл умуту». За три года проекта профинансированы 37 стипендиатов

За три года реализации проекта «Эл умуту» 37 стипендиатов профинансированы из фонда президента по программам магистратуры и PhD. Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По данным ведомства, 31 стипендиат обучался по программам магистратуры, 6 — по программам PhD.

Итого за три года обучение завершили 23 стипендиата, на подготовку которых из фонда главы государства выделено 177 миллионов 747,7 тысячи сомов.

Уточняется, что на 2022/23 учебный год на стипендию «Эл умуту» на портале зарегистрировались 13 кандидатов, из них республиканская комиссия утвердила 8 стипендий.

На 2023/24 учебный год на стипендию претендовал 41 кандидат, из них комиссия утвердила 15 стипендий, в том числе 11 на первый год обучения и 4 — на второй.

На 2024/25 учебный год на стипендию подали 149 претендентов, из них комиссия утвердила 24 стипендии, в том числе 18 на первый год обучения и 6 — на второй.

Напомним, международная стипендия президента «Эл умуту» присуждается наиболее талантливой молодежи Кыргызской Республики. Она направлена на формирование нового поколения профессионалов, способных внести вклад в устойчивое развитие страны, обеспечить приток современных знаний и инноваций в ключевые сферы экономики, науки, здравоохранения и государственного управления.

Образование на уровне магистра и доктора PhD получают в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов и образовательных программ, предоставляемых QS World University Rankings, Times Higher Education.

Ранее министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева говорила, что стипендиаты «Эл умуту» отказываются работать на родине. По ее словам, в 2024-м ведомство ввело норму о том, что после окончания обучения в зарубежных вузах они обязаны отработать на госслужбе или возвратить государству потраченные на них средства.